Как не оставить здоровье на грядках. Советы врача

Источник материала: Tut.by

Для многих пожилых людей дача — место, где можно с пользой провести время, ухаживая за огородом. Боль в спине и суставах, высокое давление, мушки перед глазами — не самые приятные ощущения после работы на дачном участке. На огороде стоит не трудиться «до седьмого пота», а прислушиваться к себе. Закололо, зашумело, закружилось — нужно все бросить. Даже самый богатый урожай не стоит подорванного здоровья.



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О том, каких правил следует придерживаться людям элегантного возраста во время работы на даче, поделилась с журналистом информационного портала « Здоровые люди » (24health.by) заместитель главного врача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич. Впрочем, эти рекомендации будут актуальны и для более молодых любителей провести выходные на грядках.

Артериальное давление

Прополка грядок — вовсе не безобидное занятие для тех, кто болен артериальной гипертензией. Длительное нахождение вниз головой, особенно в жаркую погоду, может спровоцировать гипертонический криз.

— Гипертонические кризы чаще всего происходят с 5 до 11 часов утра и с 17 до 19 вечера, — объясняет Людмила Жилевич. — В это время лучше не активничать и не пытаться за один присест прополоть все грядки. Ни в коем случае нельзя работать в зной. С 11 утра до 16 (или даже 17) часов лучше устроить себе перерыв.

Специалист посоветовала резко не выпрямляться, долго простояв в положении «вниз головой», делать это постепенно. Из-за резких движений может закружиться голова. Если появились неприятные симптомы, такие как шум в ушах, тяжесть в области груди, внезапная слабость, надо немедленно прекратить работу и сделать перерыв.

Оптимальный вариант — полчаса работы, потом отдых. Затем желательно сменить положение тела либо вид деятельности.



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Стоит учитывать погодные условия. При высокой влажности даже небольшая нагрузка может показаться чрезмерной. Пасмурные и прохладные дни, когда солнце не припекает и скрыто облаками, — самое благоприятное время для работы на приусадебном участке.

— Во время работы на грядках лучше опускаться на колени, подложив что-нибудь удобное. Так голова не будет сильно наклонена вниз. Сами гряды лучше сделать высокими и узкими, межи — широкими.

Если после работы появились темные пятна перед глазами, которые проходят через какое-то время, это может говорить о том, что есть участки сетчатки, в которых нарушено кровоснабжение. Кроме того, вы можете почувствовать:

резкую головную боль в области затылка,

головокружение,

шум в ушах,

колющие боли или чувство тяжести за грудиной,

мушки перед глазами,

дрожь в руках или во всем теле,

пульсацию в висках,

тошноту, позывы на рвоту,

внезапно ухудшилось зрение.

Эти признаки могут свидетельствовать о резком подъеме давления — есть риск развития таких серьезных осложнений, как инсульт или инфаркт .



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Эксперт отметила, что даже если чувствуете себя хорошо, не прекращайте принимать назначенные врачом препараты, а если меняете их на другие, то посоветуйтесь с доктором.

При резком подъеме давления не надо паниковать. Нужно лечь, расслабиться и успокоиться, сделать несколько спокойных вдохов и выдохов, измерить артериальное давление. При необходимости выпить лекарственное средство, которое в течение короткого времени снизит артериальное давление. Какое именно лекарство и в какой дозировке вам нужно держать при себе на случай скачка давления, предварительно надо согласовать с врачом. Больным с ишемической болезнью сердца целесообразно принять нитроглицерин.

Эффект есть, если через час показатели от первоначального систолического (верхнего) давления снизились на 20–25% (например, было 200 — стало 160 мм рт. столба). Не стоит стараться быстро достичь низких значений и использовать весь свой арсенал препаратов.

Если давление не снижается, возможен прием того же лекарственного средства в той же дозировке. Контроль артериального давления — через час после повторного приема.

Двигательный режим

Не стоит сразу «рваться в бой» и за один день обработать все грядки. За осенне-зимний период тонус мышц снизился, сердечно-сосудистая система давно не тренирована. Поэтому, рекомендует эксперт, вливаться в работу нужно аккуратно и не спеша, иначе не миновать обострения многих болезней.

— Прежде чем выйти на огород, сделайте несложную разминку. Во время работы меняйте виды деятельности, не оставайтесь долго в одном положении.



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Защита от солнца

В самый пик солнечной активности работать нельзя. Не стоит пренебрегать головным убором, одежду лучше надевать светлых тонов из натуральных, дышащих тканей. Это защитит от солнечного удара, перегрева и ожогов. Нужно также учитывать, что жара может отразиться на значениях артериального давления (как в сторону снижения , так и повышения), влиять на частоту сердечных сокращений. Если пульс участился, значит, нагрузка на сердце и сосуды повышена.

— Летом желательно работать до полудня и после трех часов, в жаркий период отдыхать в теньке. С потом испаряется много влаги из организма, из-за чего может подскочить давление и разболеться голова. Поэтому следует пить много жидкости, лучше воды или несладкий морс из ягод.

Если вы все-таки обгорели на солнце

Покрасневшая кожа — это признаки ожога I степени. Дальше на солнце находиться нельзя. Если поврежденное место сильно болит, поднялась температура, а ожог большой по площади, нужно обратиться врачу.

Ни в коем случае нельзя мазать пораженные места маслом, спиртом, мазями или другими средствами, которые не предназначены для лечения ожогов.

Пока симптомы солнечного ожога не пройдут полностью, шелушение кожи не прекратится, нахождение на открытом солнце противопоказано. Восстановление может продлиться от четырех дней до недели.

Спина и колени



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Длительное пребывание на грядках на коленях, особенно на сырой и холодной земле, может стать причиной обострения заболеваний суставов . Во избежание этого специалист советует работать не более 3−4 часов в день. Быть в хорошей форме на огороде помогает гимнастика. Упражнения могут быть простыми и незатейливыми, но выполнять их нужно регулярно.

При болях можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, но злоупотреблять ими не стоит. Бесконтрольный прием таких лекарств способен спровоцировать у гипертоников проблемы с давлением, у больных язвой желудка — вызвать ее обострение.

Эксперт добавила, что, работая на огороде, надо стараться держать спину как можно прямее и не наклоняться лишний раз. Не стоит длительно выполнять одни и те же действия, виды деятельности нужно чередовать. Однообразные движения приводят к перенапряжению сухожилий и связок. В перерывах между работой полезно будет разминать затекшие суставы и спину. При варикозе не нужно забывать про эластичные бинты или ортопедические чулки.

Чтобы не «сорвать спину» при подъеме тяжести, наклонитесь вперед, согните ноги в коленях и присядьте. Основная нагрузка должна приходиться на ноги, а не на спину. Так вы убережете себя от травмы позвоночника. Груз старайтесь распределять симметрично.

Если все-таки разболелась спина, следует лечь на жесткую поверхность, чтобы расслабить свой позвоночник. Пострадавшее место натереть мазью, которая обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, прекратить на время нагрузки.

Дачная аптечка



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Перед выездом на дачу соберите с собой аптечку.

Примерный стандартный набор необходимых медикаментов:

препараты, которые принимаете ежедневно (снижающие давление, антидиабетические, сердечные и т. д.);

лекарства, которые необходимы для купирования острых состояний;

ранозаживляющее средство;

активированный уголь или другой сорбент, который связывает и выводит из организма токсины;

обезболивающие средства;

противовоспалительные препараты и гели;

антигистаминные лекарства (против аллергии);

бинт, бактерицидный пластырь, одноразовые стерильные салфетки эластичный бинт, жгут (для остановки кровотечения);

зеленка, йод, перманганат калия (марганцовка);

сердечные средства (нитроглицерин, каптоприл);

жаропонижающие средства;

нашатырный спирт;

перекись водорода 3% или хлоргексидин;

противодиарейные препараты;

средство от ожогов;

тонометр, термометр (если необходимо, то и глюкометр), ножницы, пинцет, мерный стаканчик, грелка.

— Лекарственные препараты нельзя хранить на открытом солнце (их действие может сойти на нет), — напоминает Людмила Жилевич. — Положите их в холодильник или вдали от прямых солнечных лучей. Обратите внимание на срок годности. Например, эффективность препаратов нитроглицерина при истечении срока годности снижается в 2−3 раза. Если отправляетесь на дачу на несколько дней, убедитесь, что таблеток хватит на весь этот период.