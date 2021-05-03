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Литва хочет упростить переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси. Есть нюансы

03.05.2021 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейм Литвы принял в первом чтении пакет законодательных поправок, которые должны, как ожидается, упростить релокацию сотрудников компаний из третьих стран (а также их семей), сообщает vz.lt. Если изменения будут приняты в конце мая во втором чтении, то поправки должны заработать уже с июня этого года. Однако речь идет про релокацию сотрудников не всех компаний.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Второе чтение, на котором намерены рассмотреть этот пакет поправок, запланировано на 25 мая. В случае принятия они вступят в силу 1 июня этого года.

Поправки инициированы Министерством экономики и инноваций Литву. Министр этого ведомства Аушрине Армонайте на заседании сейма 3 мая заявила, что изменения в законодательство «помогут привлечь в Литву таланты, возможности и добавленную стоимость» и направлены в первую очередь на белорусские компании, передает БелаПАН со ссылкой на агентство BNS.

«В основном речь идет об инвесторах из соседней Беларуси, многие из которых уже сюда переехали: 42 компании уже запустили процесс [релокации], 33 компании еще рассматривают [возможность]», — сказала чиновник.

Поправки в законы об инвестициях, трудоустройстве и правовом статусе иностранцев позволят подавать заявление на получение вида на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и обычным сотрудникам релоцируемых компаний. Как отмечается, служба занятости «не будет оценивать квалификацию или опыт работы таких сотрудников, вопрос об их профпригодности будет решать сам инвестор».

Кроме того, не будет оцениваться и то, соответствуют ли члены семьи переезжающих сотрудников потребностям рынка труда.

Изменения касаются компаний из третьих стран, которые взяли на себя обязательство инвестировать в Литву 1,45 млн миллиона и больше и создать не менее 20 рабочих мест.

По информации пресс-службы литовского правительства, «с августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против авторитарного режима, многие компании, основанные в этой стране или ее гражданами, переехали в Литву», в том числе Epam Systems, Wargaming, Coherent Solutions, Godel Technologies и другие.

 
 
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Сейм Литвы принял в первом чтении поправки, которые упрощают переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси.
 
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