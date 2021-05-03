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Литва хочет упростить переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси. Есть нюансы
Источник материала: Tut.by
Сейм Литвы принял в первом чтении пакет законодательных поправок, которые должны, как ожидается, упростить релокацию сотрудников компаний из третьих стран (а также их семей),
Второе чтение, на котором намерены рассмотреть этот пакет поправок, запланировано на 25 мая. В случае принятия они вступят в силу 1 июня этого года.
Поправки инициированы Министерством экономики и инноваций Литву. Министр этого ведомства Аушрине Армонайте на заседании сейма 3 мая заявила, что изменения в законодательство «помогут привлечь в Литву таланты, возможности и добавленную стоимость» и направлены в первую очередь на белорусские компании, передает БелаПАН со ссылкой на агентство BNS.
«В основном речь идет об инвесторах из соседней Беларуси, многие из которых уже сюда переехали: 42 компании уже запустили процесс [релокации], 33 компании еще рассматривают [возможность]», — сказала чиновник.
Поправки в законы об инвестициях, трудоустройстве и правовом статусе иностранцев позволят подавать заявление на получение вида на жительство не только высококвалифицированным специалистам, но и обычным сотрудникам релоцируемых компаний. Как отмечается, служба занятости «не будет оценивать квалификацию или опыт работы таких сотрудников, вопрос об их профпригодности будет решать сам инвестор».
Кроме того, не будет оцениваться и то, соответствуют ли члены семьи переезжающих сотрудников потребностям рынка труда.
Изменения касаются компаний из третьих стран, которые взяли на себя обязательство инвестировать в Литву 1,45 млн миллиона и больше и создать не менее 20 рабочих мест.
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Литва хочет упростить переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси. Есть нюансы
Сейм Литвы принял в первом чтении поправки, которые упрощают переезд сотрудников компаний из третьих стран, в том числе из Беларуси.
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