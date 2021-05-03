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Минюст отказал в регистрации партии «Союз». Что за ней стоит?

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министерство юстиции Беларуси пояснило, почему отказано.

Учредительный съезд партии прошел 6 марта, ее председателем избрали Сергея Луща. Документы на регистрацию партия подала 9 апреля, сообщает TUT.BY.

«В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.

В соответствии с частью второй статьи 10 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска», — сообщили в Минюсте.

По представленным документам, в качестве учредителей партии выступило 1023 человека, уточнили в ведомстве. Во время выборочной проверки (проверили 150 из 1023 учредителей) оказалось, что 26 указанных в списке лиц не существуют.

Также установлены недостоверные сведения по поводу места жительства некоторых лиц, указаны не все требуемые сведения. Поэтому, как сообщили в ведомстве, список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации.

Кроме того, установлено, что согласно списку учредителей данной политической партии в качестве одного из учредителей выступило лицо, не являющееся гражданином Беларуси. Это тоже нарушает установленный порядок создания политической партии.

Отмечается, что допущены и иные нарушения при создании партии.

Оргкомитет по созданию партии «Союз» во главе с Сергеем Лущем был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку.

Как говорится в материалах съезда, они намерены содействовать «развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим союзом, другими интеграционными проектами, являющими собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства».

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство юстиции Беларуси пояснило, почему отказано.
 
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