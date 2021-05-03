Незаменимые есть. «Выискивать политику и преследовать врачей — это паранойя»

В Беларуси не хватает медиков — в Республиканском банке вакансий предлагают работу более чем трем тысячам врачам. На этом фоне в стране то и дело увольняют опытных и квалифицированных докторов. Кому выгодна и чем грозит системе здравоохранения политическая чистка рядов, разбирались Naviny.by.





Чистка рядов идет с августа

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич еще в должности исполняющего обязанности , которую занял 24 августа, занялся кадрами.

Через три дня после своего назначения Пиневич услышал в свой адрес от медиков РНПЦ «Кардиология» резкие высказывания, в том числе «Позор», когда приехал снимать с должности 67-летнего академика Александра Мрочека, руководившего учреждением с 2008 года.

Увольнение Мрочека произошло после того, как он не предпринял карательных мер к своим сотрудникам, которые в свое нерабочее время активно выходили на акции против насилия.

С тех пор череда увольнений, которые руководство Минздрава комментирует как не связанные с политикой, не заканчивается.

Широкий общественный резонанс получили случаи увольнения известных врачей — больших профессионалов, уникальных специалистов, преданных медицине докторов, но на самом деле увольнений может быть больше. Уволенными за политику врачами уже можно было бы укомплектовать медцентр.

С кандидатом медицинских наук Андреем Витушко не продлили контракт в РНПЦ «Мать и дитя» в середине декабря. Врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин в декабре 2020 года был уволен из РНПЦ травматологии и ортопедии. Помимо основной работы Айзатулин консультировал детей в трех благотворительных проектах — «Геном», «РАНО» и «Я РЕТТкая».

Оба врача нашли работу в 3-й городской детской клинической больнице Минска, главного врача которой Максима Очеретнего уволили 30 апреля. Вместе с ним из больницы в знак солидарности ушел Рустам Айзатулин.

Очеретнему, по его словам, предложили покинуть больницу по соглашению сторон, хотя трудовой контракт с ним подписан до апреля 2022 года.

Одна из версий его увольнения — как раз то, что он взял на работу Витушко и Айзатулина, так как сам Очеретний публично о политической ситуации в стране не высказывался.

«Очеретний — уважаемый врач, он не занимался политикой. Более того, в его кабинете висит красно-зеленый флаг и портрет Лукашенко — всё, как теперь требуется, — рассказал Naviny.by врач 3-й больницы, который попросил его не называть. — Это какая-то паранойя — везде выискивать политику и преследовать врачей. Это дает основание полагать, что интересы государства не совпадают с интересами медицинского сообщества и пациентов».

По словам собеседника, сейчас медики больницы подписываются под заявлением о восстановлении Очеретнего на работе: «В некоторых отделениях все врачи подписались под документом. Понятно, что результата, скорее всего, не будет, но мы увидим, кто есть кто среди коллег».

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Также лишился работы заведующий отделением реанимации витебской Больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов, который заявил о проблеме с подачей кислорода в больнице.

8 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина. Причиной для увольнения послужило то, что после выхода из Жодинского СИЗО, где он отбывал сутки , доктор пришел на работу в Минске на два часа позже. С августа 2020 года Бадамшин провел под арестом 63 дня.

В Беларуси есть лишние врачи или их дефицит?

Минздрав проводит политические чистки на фоне хронического дефицита кадров в системе здравоохранения. В общереспубликанском банке вакансий более трех тысяч предложений для врачей, в том числе в Минске более 700.

Согласно данным статистического сборника Белстата «Беларусь в цифрах, 2021», количество медработников снижается. Этот показатель падает и в абсолютном значении, и в расчете на 10 тысяч жителей. Судя по данным сборника, численность практикующих врачей в системе Минздрава уменьшилась за год более чем на четыре тысячи человек.





Число медиков, судя по данным Белстата, стало уменьшаться впервые с 2010 года.





Как отметила в комментарии для Naviny.by заместитель начальника Главного управления демографической статистики и переписи населения Белстата Ирина Бичан, сборник включает предварительные данные, а «окончательная численность врачей будет доступна только в мае».

По словам специалиста Белстата, в статистике за 2020 год не отражено число медиков, занятых в ведомственных учреждениях здравоохранения (например, госпитале МВД).

При этом Бичан подчеркнула, что по другим годам цифра окончательная. В любом случае, сказала она, Белстат пользуется информацией, которую предоставляет Минздрав.

Вопрос, зачем публиковать сырые данные и таким образом вводить общественность в заблуждение, остается открытым. Тем более что Минздрав озвучивает совсем иные цифры, запутывая население еще больше.

По данным Минздрава, опубликованным в официальном телеграм-канале ведомства в марте, в организациях здравоохранения системы Минздрава по итогу 2020 года работало 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году — 49 018).

Минздрав признает уменьшение числа врачей-специалистов первичного звена в 2020 году за счет оставивших работу пенсионеров. Основная причина — COVID-19.

По данным ведомства, ежегодная потребность во врачах последние пять лет сохраняется на уровне 2,5-3 тысяч человек.

В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что примерно 200-250 человек в год уезжают работать за границу. В то же время министр отметил, что ежегодно медицинские вузы выпускают 2,6-2,8 тыс. специалистов.

Пиневич умолчал о том, что уезжают врачи со стажем и авторитетом, которых либо некем заменить, либо на их место приходят неопытные специалисты. Например, с увольнением Айзатулина в 3-й детской больнице не будет ортопеда.

Незаменимые есть

В результате гонений на врачей и их вынужденной эмиграции пострадает как здоровье конкретных людей, которым помощь окажут не вовремя и не на должном уровне, так и государственный карман.

Ведь чтобы стать профессионалом, способным работать самостоятельно, врачу необходимо отработать после интернатуры около пяти лет, сказал в комментарии для Naviny.by Игорь Зеленкевич, который занимал пост министра здравоохранения Беларуси в 1997—2001 годах.

«Таким образом, с учетом обучения в медуниверситете в течение шести лет и года интернатуры, подготовка врача занимает 12 лет. Обучение врача дорогостоящее, особенно если используется современное оборудование. Огромные затраты идут на подготовку преподавателей, которые учат студентов-медиков», — сказал Зеленкевич.

Он рассказал, что когда сам выбирал профессию, его отец подчеркивал престижность профессии доктора: «Он говорил, что настоящих врачей всегда мало, а хороший доктор нужен всегда. Белые пришли — ты врач, красные пришли — ты врач. Даже на зоне ты врач. Теперь, если врача увольняют по каким-то другим, не дисциплинарным причинам, врачи все равно остаются востребованными, пусть не здесь. У нас хорошее медицинское образование, сегодня границы стираются. Однако я не отношусь к тем людям, которые считают, что нет незаменимых специалистов. Такие врачи есть».

Минздрав же своей политикой демонстрирует противоположный взгляд на проблему, увольняя опытных врачей. Назначенные Лукашенко функционеры проводят чистки рядов медиков по принципу лояльности к режиму, вредя тем самым системе здравоохранения в непростой период пандемии COVID-19.

Отвечая на вопрос, как Минздраву сохранить лицо в такой ситуации, Зеленкевич сказал, что «здесь вопрос личности»:

«У Высоцкого есть песня “Тот, который не стрелял”. Человек сохранил жизнь, потому что в расстрельной команде “был один, который не стрелял”. Один человек может что-то изменить».

В целом же Зеленкевич считает, что Минздраву надо заниматься конкретной работой, ведь деятельность системы здравоохранения оценивается по определенным маркерам — рождаемость, смертность, первичная заболеваемость:

«Нужно ставить четкие задачи и отслеживать их выполнение. Например, если теперь введен масочный режим, но он повсеместно нарушается, в чем его смысл? Система здравоохранения не должна строиться на героизме медиков, хотя самоотверженность и входит в понятие профессионализма врача. Нужен системный подход, который подразумевает отслеживание и анализ различных тенденций и статистических данных. Показуха, формализм ведут к очковтирательству и принятию неправильных управленческих решений. Это порочный круг».