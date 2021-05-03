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Военная разведка США заявила об изменении тактики Кремля на постсоветском пространстве
Источник материала: Навiны
Разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов (DIA) в ежегодном отчете об оценке угроз кратко проанализировало реакцию России на кризис в Беларуси.
В отчете
«Помимо прочего, решение Москвы избежать прямого вмешательства в Нагорно-Карабахскую войну и ограниченные действия в ответ на массовые протесты в Беларуси свидетельствуют о том, что Кремль меняет свою тактику для сохранения контроля на постсоветском пространстве — в ответ на усилившиеся попытки иных сил — Китая, Запада, Турции — добиться влияния в регионе», — отметили в военной разведке США.
В середине апреля офис директора Национальной разведки Соединенных Штатов в сотрудничестве с Разведывательным сообществом упомянул Беларусь — также в контексте России — в докладе о глобальных угрозах безопасности США.
«На пространстве бывшего Советского Союза у Москвы есть хорошие возможности для усиления своей роли на Кавказе, вмешательства во внутренние дела Беларуси, если она сочтет это необходимым, и дальнейших действий по дестабилизации Украины на фоне зашедших в тупик переговоров об урегулировании ситуации и вялотекущих боевых действий», — говорится в документе.
О действиях России во время политического кризиса в Беларуси неоднократно высказывался генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 1 декабря 2020 года у главы секретариата спросили, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларусь на фоне протестов против режима Александра Лукашенко. Столтенберг ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека. «Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил он.
На следующий день ситуация в Беларуси стала одной из тем очередного заседания министров иностранных дел государств — членов альянса. По ее итогам генеральный секретарь НАТО коротко отметил, что «и Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог».
На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 24 марта этого года Столтенберг охарактеризовал действия РФ в регионе таким образом: «За границей Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Республику Молдова. Она поддерживает репрессии против Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан».
В свою очередь официальные представители России неоднократно обвиняли страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, заявляли о заинтересованности РФ в урегулировании ситуации в соседней стране, в том числе путем предложенной Лукашенко конституционной реформы.
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Разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов (DIA) в ежегодном отчете об оценке угроз кратко проанализировало реакцию России на кризис в...
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