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В Беларуси фактическая безработица больше официальной в 24 раза: Как так вышло

03.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фактическая безработица в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек.



Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда, пишет TUT.BY.

Для сравнения: в первом квартале 2020 года в численном выражении фактически безработными были 206,7 тысячи человек. В целом в 2020 году фактически безработными были, по данным Белстата, 206,2 тысячи человек.

При этом «официальная» безработица заметно ниже, чем фактическая. По данным Минтруда, на 1 апреля на учете в качестве безработных состояло 8,6 тысячи человек. То есть фактически безработных более чем в 24 раза больше, чем официальных.

Разница объясняется тем, что в «официальной» безработице учитываются только те, кто именно состоит на учете как безработный — а не вообще все люди без работы. При этом статистика от Белстата такая же официальная, как и от Минтруда.

Среди безработных женщины составили 40,5%. Средний возраст безработных — 38,5 года.

Больше всего безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости, было в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (около 900 человек). На начало апреля нанимателям, по данным Минтруда, требовались 74,3 тысячи работников.

На 2 мая в общереспубликанском банке вакансий значится 81,4 тысячи вакансий. Из которых 44 тысячи — с зарплатой до 600 рублей. При этом нужно учитывать, что в вакансии, как правило, сумма указана до выплаты налогов, то есть «грязными».
 
Теги: Минск
 
 
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Фактическая безработица в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи...
 
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