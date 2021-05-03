Белый дом обнародовал секретные планы Трампа по нанесению авиаударов вне боевых зон









Как пишет The New York Times (NYT), в октябре прошлого года газета совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA). В правила, в частности, речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий.





«Администрация Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию обоим истцам», — пишет NYT.





В обнародованных правилах, которые были изданы Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», говорится, например, что в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.





Как отмечает издание, необходимость в подобных операциях появилась из-за склонности крупных террористических группировок действовать из плохо управляемых территорий или непризнанных государств, где мало или совсем нет американских войск на местах, а также отсутствуют или плохо функционируют местные органы правопорядка, к примеру, в некоторых районах Пакистана, Йемена, Сомали и Ливии, сообщает РБК.



