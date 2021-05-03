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Глава Госдепа не исключил, что США будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году

03.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен не исключает, что США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью каналу CBS, вышедшем 2 мая, пишет "Гордон".

Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.

"Более миллиона человек были помещены в – выберите свой термин – концентрационные лагеря, лагеря перевоспитания, лагеря для интернированных. Когда Пекин говорит, что существует угроза терроризма, которой мы не видим, она исходит не от миллиона человек. Мы видели принудительную стерилизацию и попытки снизить рождаемость среди уйгуров; усилия по их индоктринации, отрицанию их культуры и наследия; различные репрессивные и насильственные действия, направленные против них, потому что они уйгуры", – сказал он.

Ведущая спросила, не стоит ли США бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Блинкен ответил, что сейчас США не сосредоточены на этом вопросе.

"До этого еще целый год. Никогда не говорите, что что-то невозможно. Просто это не то, на чем мы сейчас сосредоточены", – отметил он.
 
 
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Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.
 
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