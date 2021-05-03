«Вместо оттормаживания он добавил газу»: еще один опасный обгон на трассе (видео)

Источник материала: Onliner

Не раз говорилось о том, что обгоны на загородных трассах являются одними из самых опасных действий на дороге. Легко ошибиться, что-то не рассчитать — и последствия будут самыми плачевными с учетом скорости встречных транспортных средств. Тем не менее примеров, когда водители идут на неоправданный риск, предостаточно.

Наш читатель с ником patric_pv опубликовал на форуме видео со своего регистратора.

— 1 мая, 9:58. 26-й километр трассы Р58 (Минск — Калачи — Мядель), поворот на Лусково. Май 2021 года моя семья могла начать с морга, — отметил автор видеозаписи.

Водитель Renault выполнял сложный обгон, хотя, кажется, изгиб дороги лишал его достаточной видимости.

Пункт 92 Правил дорожного движения: «До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения».

Пункт 96.5 ПДД: «Обгон запрещается при недостаточной видимости дороги».

— Там, кончено, должна быть сплошная — место стремное, — рассказал patric_pv корреспонденту Onliner. — Несколько удивила реакция Renault: вместо оттормаживания он добавил газу. Тормозил один я.

Наш читатель ехал с супругой, не исключено, что и в Renault были пассажиры. В общем, ситуация опасная, хотя водитель и не склонен драматизировать.

— Лично для себя я не видел зашкаливающей опасности, а вот если бы за рулем был жена, то даже сложно предугадать, чем бы все закончилось. Скорее всего, были бы в отбойнике, а потом на встречке: у нее очень маленький опыт вождения, — рассказал читатель.

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