Литва заманивает белорусских айтишников видом на жительство

Источник материала: Onliner

Сегодня литовский Сейм рассмотрел пакет поправок, которые касаются инвестиций, занятости и правового статуса иностранцев. По идее разработчиков, они должны способствовать переезду сотрудников белорусских (и других) компаний вместе с семьями в Литву, пишет dev.by со ссылкой на литовское издание «Verslo žinių» .

Эти поправки предусматривают, что все переведенные сотрудники могут ходатайствовать о получении вида на жительство в Литве. Такие же бонусы получат члены их семьи, независимо от их собственной оценки со стороны регулятора.

Положение будет применяться к компаниям, которые инвестируют в Литву не менее 1,45 млн евро и создадут не менее 20 рабочих мест.

Литовские чиновники говорят не только об экономической, но и о моральной стороне поправок. И в качестве примера приводят ситуацию с Imaguru.

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Литовцы предложили основателям Imaguru переехать в Литву. Те не исключили такой возможности, но пока решение не принято.

Выступая в парламенте, министр экономики и инноваций добавила, что также готовятся поправки к постановлениям правительства об освобождении от пошлин и НДС в отношении имущества физлиц, которые переезжают в Литву по упрощенной процедуре выдачи национальных виз и рассчитывают на получение вида на жительство. В настоящий момент такое освобождение от налогов имеют только владельцы вида на жительство в Литве или обладатели банковской гарантии.