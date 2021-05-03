Подросток из Минской области спас двухлетнего брата во время пожара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маленький герой. Мальчик, который спас своего младшего брата во время пожара, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в городской клинической больнице скорой помощи Минска, сообщает «МИР 24».

Рома Когодовский находится в ожоговом отделении. Поражено 50% тела. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощь белорусским врачам предлагали коллеги из России. Однако сейчас переезд может навредить.

«Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации. Ежедневно проводятся консилиумы. В том числе и расширенные, с участием ведущих российских специалистов», – отметил главврач Минской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Борисов.

Пожар произошел в Мядельском районе Минской области. В горящем доме находились двое детей 12-ти и двух лет. Родители в это время отсутствовали. До прибытия спасателей подросток вынес из пламени своего младшего брата, а затем потерял сознание. Рому экстренно доставили в минскую больницу с помощью санавиации.

Лечение ребенка находится на контроле у президента. Младший брат не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Сейчас семье юного героя подыскивают временное жилье. Дом выгорел дотла. Пока семья поселилась в доме у своей бабушки.