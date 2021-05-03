ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подросток из Минской области спас двухлетнего брата во время пожара

03.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маленький герой. Мальчик, который спас своего младшего брата во время пожара, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в городской клинической больнице скорой помощи Минска, сообщает «МИР 24».

Рома Когодовский находится в ожоговом отделении. Поражено 50% тела. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощь белорусским врачам предлагали коллеги из России. Однако сейчас переезд может навредить.

«Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации. Ежедневно проводятся консилиумы. В том числе и расширенные, с участием ведущих российских специалистов», – отметил главврач Минской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Борисов.

Пожар произошел в Мядельском районе Минской области. В горящем доме находились двое детей 12-ти и двух лет. Родители в это время отсутствовали. До прибытия спасателей подросток вынес из пламени своего младшего брата, а затем потерял сознание. Рому экстренно доставили в минскую больницу с помощью санавиации.

Лечение ребенка находится на контроле у президента. Младший брат не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Сейчас семье юного героя подыскивают временное жилье. Дом выгорел дотла. Пока семья поселилась в доме у своей бабушки.

Напомним, в мае 2020 года в селе Бирофельд Биробиджанского района Еврейской автономной области загорелся двухквартирный жилой дом. Школьник Александр Комплектов, оказавшийся рядом, разбил окно, проник внутрь, разбудил спящих взрослых и вытащил троих человек из пожара. Президент России Владимир Путин наградил Александра медалью «За спасение погибавших» «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 12-летнего Ромы Когодовского поражено 50% тела. Врачи Беларуси и России борются за его жизнь и здоровье.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вместо оттормаживания он добавил газу»: еще один опасный обгон на трассе (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by