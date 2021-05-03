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Президент Кыргызстана о конфликте с Таджикистаном: мы понесли большие потери

03.05.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жапаров призвал население вернуться в зону недавнего конфликта.



Кыргызстанский президент Садыр Жапаров выступил с обращением в связи с пограничным конфликтом с Таджикистаном. Политик, в частности, заявил, что территориальная целостность и безопасность Кыргызстана были поставлены под угрозу, а спокойствие мирного народа было нарушено.

Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны.
Также, по его словам, были понесены большие потери. Многие граждане были вынуждены бежать из зоны конфликта. О числе убитых и раненых Жапаров ничего не сказал.

Я дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ.
Жапаров призвал всех беженцев возвращаться обратно. Кроме того, для упреждения новых конфликтов политик предложил сформировать комиссию по поддержанию мира из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах.

По различным данным, из-за конфликта на границе двух республик погибло более 40 человек. Конфликт начался 29 апреля в районе реки Ак-Суу на спорном участке границы. В этом месте из реки берется вода. Таджикистанская сторона хотела через видеокамеры контролировать, как ресурс расходуется жителями Кыргызстана. То есть конфликт возник из-за воды. Ситуация осложняется тем, что одним и тем же водозабором пользуются обе стороны и в этом районе есть таджикистанский анклав.

Поспорив из-за воды, местные жители сначала закидывали друг друга камнями, но затем вмешались пограничники. Начались перестрелки. Затем была задействована армия. Таджики обстреляли соседей, в том числе с помощью ударных вертолетов Ми-24. Сгорели десятки АЗС и других гражданских объектов, пишет Office Life.
 
 
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Жапаров призвал население вернуться в зону недавнего конфликта.
 
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