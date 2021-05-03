Минюст отказал в регистрации политической партии «Союз»

Министерство юстиции сообщило об отказе в государственной регистрации политической партии «Союз».



Сергей Лущ

«В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ», — говорится в пресс-релизе, передает БелаПАН .

В Минюсте напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 10 закона «О политических партиях» для создания и деятельности партии необходимо не менее 1000 учредителей от большинства областей страны и Минска.

«Согласно представленным документам в качестве учредителей политической партии "Союз" выступило 1023 человека, — отметили в министерстве. — При проведении Министерством юстиции выборочной проверки сведений о лицах, содержащихся в списке учредителей политической партии (проверено 150 из 1.023 учредителей), в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1000 учредителей».

«Установлены также недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда лиц указаны не все предусмотренные законом Республики Беларусь "О политических партиях" сведения, в связи с чем список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации. Кроме того, установлено, что согласно списку учредителей данной политической партии в качестве одного из учредителей политической партии "Союз" выступило лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь, что свидетельствует о нарушении установленного порядка создания политической партии. При создании партии допущены также иные нарушения», — заявили в Минюсте.

Оргкомитет партии «Союз» был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку. Учредительный съезд партии состоялся 6 марта в Минске. Документы на регистрацию в Минюст подали 2 апреля.

Программа партии, опубликованная на ее сайте, состоит из пяти блоков, которые касаются внутренней и внешней политики, семейной и социальной политики, а также экономики.

Во внешней политике создающаяся партия выступает за интеграцию Беларуси в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, ее участие в «глобальных неполитизированных институтах международного сотрудничества, содействующих развитию государства», отказ государства от стремления к нейтральному статусу.