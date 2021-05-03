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Трагедия в Вилейке. Из окна поликлиники выпала и погибла женщина

03.05.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из окна здания поликлиники Вилейской центральной районной больницы 3 мая выпала и разбилась насмерть женщина. На месте работает следственно-оперативная группа.


 Фото: kraj.by


Трагедия произошла 3 мая около 11 утра. Как стало  известно МЛЫН.BY, погибшая – 1976 года рождения.

По предварительной версии, женщина выпала из окна одного из верхних этажей. Сейчас выясняется, какого именно, но, по свидетельствам некоторых очевидцев, с ппоследнего. Поликлиника пятиэтажная.

Как сообщил источник корреспонденту нашего портала, согласно предварительной информации, женщина страдала психическим расстройством. Кабинет врача-психиатра в поликлинике находится на третьем этаже.

Факт происшествия подтверждает администрация Вилейской центральной районной больницы, но комментариев по этому поводу не дает, ссылаясь на то, что комментировать должны правоохранительные органы.

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Вилейского РОВД Николай Мягков в 14:10 сообщил корреспонденту МЛЫН.BY:

— Не месте до сих пор работают наши сотрудники, поэтому какие-то выводы делать рано.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина рассказала нашему порталу:

— Сообщение о гибели 44-летней женщины в Вилейке поступило в 11:55. На месте работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. Причину смерти установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту гибели проводит Вилейский районный отдел Следственного комитета.
 
 
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Из окна здания поликлиники Вилейской центральной районной больницы 3 мая выпала и разбилась насмерть женщина. На месте работает следственно-оперативная группа.
 
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