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Минюст отказал в госрегистрации политической партии "Союз"

03.05.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерством юстиции рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз", говорится в телеграм-канале Минюста в понедельник. "По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии", - говорится в сообщении.



Там уточняется, что в ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.

В Минюсте напомнили, что в соответствии с частью второй статьи 10 Закона Республики Беларусь "О политических партиях" для создания и деятельности политической партии необходимо не менее тысячи учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска

"Согласно представленным документам в качестве учредителей политической партии "Союз" выступило 1023 человека. При проведении министерством юстиции выборочной проверки сведений о лицах, содержащихся в списке учредителей политической партии (проверено 150 из 1023 учредителей), в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1000 учредителей", - сообщили в ведомстве. 

Там сообщили, что также были установлены недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда лиц указаны не все предусмотренные законом сведения, в связи с чем список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации.

"Кроме того, установлено, что согласно списку учредителей данной политической партии в качестве одного из учредителей... выступило лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь, что свидетельствует о нарушении установленного порядка создания политической партии. При создании партии допущены также иные нарушения", - подчеркнули в Минюсте.

Вышеуказанные нарушения, отметили в ведомстве, согласно статье 17 Закона "О политических партиях" являются основанием для отказа в государственной регистрации политической партии.
 
Решение министерства юстиции может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь.

Как отмечал представитель оргкомитета партии Глеб Волков, "Союз" должен был представлять союзное направление, выступать за белорусско-российскую интеграцию.

"Запрос на такую партию уже давно существовал в обществе. Единственное, что лет 20 уже, наверное, с тех пор, как Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко – ИФ) находится у власти, именно он представлял союзное направление. Сегодня, видите, получилось так, что мы как-то аккумулировались, и это направление может быть представлено и на низовом уровне. Не только власть должна представлять союзное направление", - отмечал Волков, пишет interfax.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерством юстиции рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз", говорится в телеграм-канале Минюста в понедельник. "По...
 
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