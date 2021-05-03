







Всего в реестре сейчас числятся 13 действующих точек в Минске , Солигорске и Могилеве . Тем временем свою алкосеть «Три лося» продолжает развивать «Остров чистоты и вкуса».





Девять новых точек с начала года внесла в реестр «ЗападХимТорг» — одна из компаний «Острова чистоты». География сети «Три лося» пока шире, чем у «Семи пятниц». Всего в реестре числятся около 40 точек.