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Группа "Евроторг" зарегистрировала 10 магазинов алкосети с начала года

03.05.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «ЮниСтор Групп», которая входит в группу «Евроторг», с начала 2021 года зарегистрировала в Торговом реестре 10 магазинов алкосети «Семь пятниц».



Всего в реестре сейчас числятся 13 действующих точек в Минске, Солигорске и Могилеве. Тем временем свою алкосеть «Три лося» продолжает развивать «Остров чистоты и вкуса».

Девять новых точек с начала года внесла в реестр «ЗападХимТорг» — одна из компаний «Острова чистоты». География сети «Три лося» пока шире, чем у «Семи пятниц». Всего в реестре числятся около 40 точек.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Компания «ЮниСтор Групп», которая входит в группу «Евроторг», с начала 2021 года зарегистрировала в Торговом реестре 10 магазинов алкосети «Семь пятниц».
 
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