Доктор политических наук: «Россия начала скатываться с орбиты»

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Научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о том, как РФ сошла с траектории, обозначенной тридцать лет назад.

– Россия бесповоротно сошла с той дистанции, с той траектории, которая была обозначена в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, когда Россия попыталась сделать скачок от индустриального к постиндустриальному обществу путем модернизации по западному образцу, – рассуждает политолог Владимир Пастухов на Эхе Москвы . – К сожалению, Россия, с моей точки зрения, не выдержала напряжений и тягот, связанных с таким переходом.

Ну, вот реально, надорвалась. <…> Надорвавшись, она стала скатываться сейчас с орбиты: она напоминает спутник, который теряет высоту. Вы знаете, они ведь не сразу падают: они вращаются на орбите иногда годами, иногда десятилетиями. Россия сходит с орбиты постиндустриальных обществ, откатывается в индустриальную эпоху.