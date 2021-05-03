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Доктор политических наук: «Россия начала скатываться с орбиты»

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о том, как РФ сошла с траектории, обозначенной тридцать лет назад.

– Россия бесповоротно сошла с той дистанции, с той траектории, которая была обозначена в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, когда Россия попыталась сделать скачок от индустриального к постиндустриальному обществу путем модернизации по западному образцу, – рассуждает политолог Владимир Пастухов на Эхе Москвы. – К сожалению, Россия, с моей точки зрения, не выдержала напряжений и тягот, связанных с таким переходом.

Ну, вот реально, надорвалась. <…> Надорвавшись, она стала скатываться сейчас с орбиты: она напоминает спутник, который теряет высоту. Вы знаете, они ведь не сразу падают: они вращаются на орбите иногда годами, иногда десятилетиями. Россия сходит с орбиты постиндустриальных обществ, откатывается в индустриальную эпоху.

 
 
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Научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о том, как РФ сошла с траектории, обозначенной тридцать лет назад.
 
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