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Премьер Словении пообещал направить усилия на демократизацию Беларуси

03.05.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Словения будет «твердо поддерживать все усилия, направленные на укрепление демократизации, уважения верховенства закона и прав человека в Беларуси», заявил премьер-министр страны Янез Янша 3 мая в Любляне на встрече с экс-кандидатом в президенты, белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Премьер Словении пообещал направить усилия на демократизацию Беларуси

По информации пресс-службы правительства Словении, стороны «обменялись мнениями о ситуации в Беларуси».

Тихановская рассказала о политически мотивированных уголовных делах и репрессиях, политических заключенных, призвала поддержать международную платформу по сбору доказательств нарушений прав человека в Беларуси, которая начала свою работу, возможные программы сотрудничества для специалистов IT-сектора и репрессированных деятелей культуры, отметили в ее пресс-службе.

«Обсудили формат участия Беларуси в саммите Восточного партнерства, который пройдет осенью этого года. Поставлен вопрос о том, что там обязательно должны присутствовать Светлана Тихановская и представители гражданского общества Беларуси. Тихановская подчеркнула, что саммит должен пройти без участия Лукашенко», — отмечается в релизе.

Также белорусский демлидер встретилась сегодня с министром иностранных дел Словении Анже Логаром. «Встреча важна, потому что с 1 июля 2021 года Словения будет председательствовать в Евросоюзе», — подчеркнула пресс-служба Тихановской.

 
 
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Словения будет «твердо поддерживать все усилия, направленные на укрепление демократизации, уважения верховенства закона и прав человека в Беларуси», заявил...
 
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