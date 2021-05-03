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Обзор дорожных происшествий

03.05.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В аварии в Дзержинском районе пострадал ребенок

7-летняя девочка ехала на пассажирском сидении сзади без детского кресла. По информации ГАИ, 59-летний мужчина за рулем автомобиля Ford поворачивал на стоянку кафе со средней полосы и не пропустил попутный Volkswagen, который ехал в крайней левой. Водитель последнего применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. 


В Минском районе под колеса грузовика попал велосипедист

Его госпитализировали с различными травмами. По информации дорожной милиции, 61-летний водитель машины ГАЗ сбил 17-летнего парня, когда проезжал нерегулируемый пешеходный переход. Сообщается, что юноша не спешился. 


Сел за руль пьяный, протаранил машину ГАИ, а после врезался в дерево

Эта история началась с того, что шофер Audi не остановился по требованию дорожной милиции  в Минске. Нарушитель пытался скрыться. Путь ему заблокировала служебная машина, однако водитель пошел на таран и продолжил поездку. В какой-то момент он потерял управление, врезался в дерево и убежал с места ДТП. Шумахера задержали. Это 19-летний юноша. Результат медисследования - 0,5 промилле алкоголя. Сообщается, что молодой человек был лишен водительского удостоверения и неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав. 


На МКАД пьяный шофер протаранил инфотабло заправки

Мужчина госпитализирован. Как рассказали в ГАИ, за несколько минут до аварии Mazda, которая виляла, заметил экипаж правоохранителей. Как только патруль развернулся и поехал за авто, водитель набрал скорость, но по пути  не справился с управлением. Результат медосвидетельствования - 1,5 промилле алкоголя.


Погоняться с ГАИ решил бесправник на мотоцикле в Смолевичском районе 

Нарушитель сам себя сдал - когда он увидел дорожную милицию, резко свернул в частный сектор. Экипаж проследовал за ним и попросил остановиться. Однако байкер не затормозил, началась погоня. И все же задержать мотоциклиста удалось. Им оказался 30-летний житель Жодино. Сообщается, что мужчина был лишен водительского удостоверения. Теперь в отношении него составлено 3 административных протокола. Транспорт доставлен на штрафстоянку. 

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии в Дзержинском районе пострадал ребенок 7-летняя девочка ехала на пассажирском сидении сзади без детского кресла. По информации ГАИ, 59-летний мужчина за...
 
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