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Ликвидирован подпольный завод с фальсифицированным алкоголем на окраине Ульяновска

03.05.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

100 тонн фальсифицированного алкоголя  - российские бутлегеры не размениваются по мелочам. Полиция вместе с ФСБ ликвидировала подпольный завод  на окраине Ульяновска.  На предприятии трудились 19 человек из стран  Средней Азии. Как сообщает МВД России, на протяжении нескольких месяцев этот цех производил несколько сортов фальсифицированных водки, коньяка и вина. Для солидности здесь использовали поддельную брендовую упаковку и этикетки, придавая своему товару вид продукции известных российских и зарубежных производителей. В ходе обысков полицейские изъяли 138 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя, 55 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару, упаковку, накладные, печати и другие вещдоки. Образцы продукции направлены на экспертизу. 

 
 
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100 тонн фальсифицированного алкоголя  - российские бутлегеры не размениваются по мелочам. Полиция вместе с ФСБ ликвидировала подпольный завод  на окраине...
 
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