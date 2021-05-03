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Обзор чрезвычайных происшествий

03.05.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На пожаре в Ушачском районе погибли два брата

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в деревне Старое Село. К моменту приезда первых расчетов огонь полностью поглотил строение, обрушилась кровля. Работники МЧС в ходе тушения пожара обнаружили трупы обоих мужчин. Одному из погибших 40, другому 42 года. Проводится проверка, эксперты выясняют причину пожара. Одна из версий ЧП - непотушенная сигарета.


В Кличеве на Набережной улице загорелся жилой частный дом

Другой трагический эпизод произошел в Кличеве - на Набережной улице загорелся жилой частный дом. Вызов на горячую линию поступил около половины девятого вечера. Известно, что женщина в доме проживала одна, нигде не работала. На полу в горящей комнате огнеборцы обнаружили труп хозяйки дома. Сообщается, что спасательную операцию затрудняли высокая температура и плотный дым. Причина трагедии пока не называется.


Спасатели вытянули мужчину из горящей квартиры в Барановичах

Инцидент произошел накануне поздно вечером в девятиэтажке на улице Орджоникидзе. Дым шел с восьмого уровня. Разведывательное звено в одной из комнат обнаружило погорельца. Он был в сознании, но не мог из-за сильного смога выбраться наружу. В итоге бойцы МЧС эвакуировали пострадавшего и передали медикам, он госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление дымом". Пожар ликвидирован. Одна из версий возгорания - непотушенная сигарета.


В деревне Леоновичи загорелся одноэтажный дом

Днем в деревне Леоновичи Пуховичского района загорелся одноэтажный дом. Спасатели обнаружили хозяина постройки без сознания на полу в комнате. Мужчина попал в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Огонь уничтожил крышу и интерьер, повреждены стены дома. Причина происшествия выясняется.

 
 
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На пожаре в Ушачском районе погибли два брата Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в деревне Старое Село. К моменту приезда первых расчетов огонь...
 
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