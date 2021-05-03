На 4 мая снова объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

Из-за сильно ветра на 4 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете.

В целом будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег, днем местами кратковременные дожди. Ветер местами будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -1°C до +5°C, днем – от +9°C до +15°C.

Фото: БЕЛТА

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