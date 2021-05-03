Флаг, герб, бутоньерки: где изготавливают национальную символику Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Флаг, герб, бутоньерки. Национальная символика Беларуси сейчас востребована, как никогда. Она сплотила нацию в непростой 2020-й год. Кого-то подружила. Для кого-то укрепилась в своем статусе символа мира и стабильности.

Подарок для сына Галина Юрченко выбрала без раздумий. В Санкт-Петербург отправится футболка в красно-зелёных тонах. По словам могилевчанки, сувениры с национальной символикой для близких и друзей, живущих за границей, вариант беспроигрышный. Это и знак внимания, и гордость за страну, в которой живёшь.

Белорусский флаг, герб, бутоньерка и одежда с национальной символикой сегодня особенно востребованы. Это цвета, которые сплотили всех небезразличных к будущему своей страны белорусов. И не только их.

Александр Яковлев, турист (Россия): «Цвета, орнаменты, флаги любого народа, культуры являются его генетической памятью, которые не позволяют ему не забывать о своих корнях. Возможно, эти символы станут объединением для всех. Было бы неплохо, если бы люди понимали, что символизм в родной культуре очень важен».

Национальная символика положила начало крепкой дружбы Инны и Светланы. Люди разных профессий объединились в едином порыве «За Беларусь!». Началось всё с автопробега ещё в августе прошлого года. Сегодня могилевчанки не пропускают ни одну патриотическую акцию.

Процесс максимально упрощён: лекала, специальный клей и заготовки. Сегодня на могилевском предприятии «Лента» над изготовлением бутоньерок к 9 Мая трудятся даже контролёры и кадровики. Спрос – как никогда. Только с начала этого года предприятие выпустило 30 тысяч бутоньерок и почти 2 миллиона метров лент с национальной символикой. Эта продукция, к слову, у каждого работника вызывает особый трепет.

Ленты в национальных цветах, маленькие флажки и огромные уличные флаги. Их на предприятии изготавливают больше 10 лет.

Елена Шайтура, генеральный директор предприятия «Лента»: «Например, государственный флаг является национальным символам нашей страны. Во все времена люди относились трепетно к государственным флагам. Они их защищали. Давали присягу, клялись в верности. Поэтому наши сотрудники с большим уважением относятся к этой продукции».

Действующий государственный флаг и герб приняты на общереспубликанском референдуме в 1995 году. Свыше 75% белорусов проголосовали сердцем.

Дмитрий Роговцов, кандидат политических наук: «Зачем менять узнаваемый в мире государственный символ? Его нужно только рекламировать и позиционировать. Как американцы, прививать к нему чувства уважения с детских садов. Государство продолжает в этом направлении работать».

Трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм. Это лучшие качества белорусского народа. Именно с ними и позиционируется национальная символика страны. И особый символизм приобретает то, что в Год народного единства День Государственного герба и флага совпал с Днём Великой Победы. Нашей Победы, которую мы, ее наследники, отметим под флагом суверенного независимого государства.

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