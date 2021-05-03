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Флаг, герб, бутоньерки: где изготавливают национальную символику Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Флаг, герб, бутоньерки. Национальная символика Беларуси сейчас востребована, как никогда. Она сплотила нацию в непростой 2020-й год. Кого-то подружила. Для кого-то укрепилась в своем статусе символа мира и стабильности.
Подарок для сына Галина Юрченко выбрала без раздумий. В Санкт-Петербург отправится футболка в красно-зелёных тонах. По словам могилевчанки, сувениры с национальной символикой для близких и друзей, живущих за границей, вариант беспроигрышный. Это и знак внимания, и гордость за страну, в которой живёшь.
Белорусский флаг, герб, бутоньерка и одежда с национальной символикой сегодня особенно востребованы. Это цвета, которые сплотили всех небезразличных к будущему своей страны белорусов. И не только их.
Национальная символика положила начало крепкой дружбы Инны и Светланы. Люди разных профессий объединились в едином порыве «За Беларусь!». Началось всё с автопробега ещё в августе прошлого года. Сегодня могилевчанки не пропускают ни одну патриотическую акцию.
Процесс максимально упрощён: лекала, специальный клей и заготовки. Сегодня на могилевском предприятии «Лента» над изготовлением бутоньерок к 9 Мая трудятся даже контролёры и кадровики. Спрос – как никогда. Только с начала этого года предприятие выпустило 30 тысяч бутоньерок и почти 2 миллиона метров лент с национальной символикой. Эта продукция, к слову, у каждого работника вызывает особый трепет.
Ленты в национальных цветах, маленькие флажки и огромные уличные флаги. Их на предприятии изготавливают больше 10 лет.
Действующий государственный флаг и герб приняты на общереспубликанском референдуме в 1995 году. Свыше 75% белорусов проголосовали сердцем.
Трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм. Это лучшие качества белорусского народа. Именно с ними и позиционируется национальная символика страны. И особый символизм приобретает то, что в Год народного единства День Государственного герба и флага совпал с Днём Великой Победы. Нашей Победы, которую мы, ее наследники, отметим под флагом суверенного независимого государства.
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Флаг, герб, бутоньерки. Национальная символика Беларуси сейчас востребована, как никогда. Она сплотила нацию в непростой 2020-й год. Кого-то подружила. Для кого-то...
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