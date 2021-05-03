ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске открылся пасхальный фестиваль

03.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске открылся пасхальный фестиваль

В столице открылся пасхальный фестиваль. Культурный форум – продолжение крупных творческих проектов Академии музыки. В программе – опера: от «Иоланты» до Дня Победы и духового оркестра. На сцене и за инструментом молодые дарования и педагоги.

Участвуют и вузы-партнёры – по видеосвязи коллективы из Грузии, России и Сербии. Каждый день до 7 мая музыканты будут радовать и удивлять зрителей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице открылся пасхальный фестиваль. Культурный форум – продолжение крупных творческих проектов Академии музыки. В программе – опера: от «Иоланты» до Дня...
 
Новости дня
Новости разные
 
268-ы дзень пратэстаў. Латушка анансаваў новую акцыю пратэсту, Мінюст не зарэгістраваў прарасейскую партыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by