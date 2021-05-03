В Минске открылся пасхальный фестиваль

Источник материала: ОНТ

В столице открылся пасхальный фестиваль. Культурный форум – продолжение крупных творческих проектов Академии музыки. В программе – опера: от «Иоланты» до Дня Победы и духового оркестра. На сцене и за инструментом молодые дарования и педагоги.

Участвуют и вузы-партнёры – по видеосвязи коллективы из Грузии, России и Сербии. Каждый день до 7 мая музыканты будут радовать и удивлять зрителей.

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