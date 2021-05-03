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Губернатор Минской области и Патриарший Экзарх всея Беларуси навестили постояльцев Логойского дома-интерната

03.05.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Губернатор Минской области и Патриарший Экзарх всея Беларуси навестили постояльцев Логойского дома-интерната

У православных началась самая праздничная неделя в году – Пасхальная седмица – это время особой радости и добрых дел.

В Логойский дом-интернат приехали гости не с пустыми руками. Губернатор Минской области и Патриарший Экзарх всея Беларуси навестили постояльцев, обсудили с ними волнующие вопросы. Посетили молельную комнату, поздравили всех с Пасхой и вручили подарки.

Кроме того, учреждению передали денежный сертификат – для создания ещё лучших условий для постояльцев, организации качественного медицинского и бытового обслуживания.

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У православных началась самая праздничная неделя в году – Пасхальная седмица – это время особой радости и добрых дел. В Логойский дом-интернат приехали гости не с...
 
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