Колизей ожидает хай-тек реставрация за 18,5 млн евро

Источник материала: ОНТ

Колизей в Риме планируют отреставрировать. Там сделают деревянный пол, на котором 2000 лет назад сражались гладиаторы, передает BBC,

Реставрация обойдётся в 18,5 млн евро и будет завершена примерно к 2023 году.

Пол в Колизее археологи сняли в XIX веке. Там находились туннели, в которых содержались гладиаторы и животные до выхода на арену.

Дарио Франческини, министр культуры Италии, сообщил, что, благодаря восстановлению пола, посетители смогут увидеть величие Колизея с другого ракурса и в первоначальном обличии.

До пандемии римскую достопримечательность в год посещали около 7 миллионов человек. Сейчас на его посещение действуют ограничения.

Фото: Pixabay





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