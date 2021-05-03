|
Непогода в Беларуси: поврежденные авто, крыши и билборды, поваленные деревья. Стихия не собирается утихать
Источник материала: ОНТ
Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали около полусотни населенных пунктов, в том числе столица. Последствия стихии и прогноз синоптиков – в нашем репортаже.
Первой удар аномальной погоды приняла на себя Брестская область. Пользователи социальных сетей делились фотографиями поваленных деревьев, поврежденных билбордов и автомобилей. Наиболее пострадали западные районы Беларуси. С первым же ливнем в некоторых населенных пунктах пропало электричество. К утру обстановка только ухудшилась.
И такая ситуация в понедельник – во многих районах. В столице картина непривычная: поврежденные остановки и торговые павильоны, крыши с дырами, сломанные деревья. Минчане где-то наводили порядок своими силами, но где-то помощь спасателей всё же понадобилась.
Стихия повлияла и на авиасообщение. Из-за сильного бокового ветра самолет, следовавший из Тбилиси в Минск, не смог приземлиться в белорусской столице и совершил посадку в Вильнюсе. Спустя несколько часов лайнер всё же вернулся в Беларусь. Все остальные рейсы сегодня выполнялись в штатном режиме. Меж тем синоптики отмечают, что расслабляться пока рано. Прогноз на ближайшие дни – неблагоприятный.
Спасатели в такую погоду советуют быть особенно внимательными. При возможности обходить стороной шаткие строения, рекламные щиты, линии электропередачи и парки. Водителям же и этой ночью советуют ставить автомобиль вдали от деревьев. Пока стихия не собирается утихать.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непогода в Беларуси: поврежденные авто, крыши и билборды, поваленные деревья. Стихия не собирается утихать
Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали около полусотни населенных пунктов, в том числе столица. Последствия стихии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)