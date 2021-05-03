Непогода в Беларуси: поврежденные авто, крыши и билборды, поваленные деревья. Стихия не собирается утихать

Источник материала: ОНТ

Циклон с ливнями и сильным ветром пришел в Беларусь. Из-за непогоды пострадали около полусотни населенных пунктов, в том числе столица. Последствия стихии и прогноз синоптиков – в нашем репортаже.





Первой удар аномальной погоды приняла на себя Брестская область. Пользователи социальных сетей делились фотографиями поваленных деревьев, поврежденных билбордов и автомобилей. Наиболее пострадали западные районы Беларуси. С первым же ливнем в некоторых населенных пунктах пропало электричество. К утру обстановка только ухудшилась.

И такая ситуация в понедельник – во многих районах. В столице картина непривычная: поврежденные остановки и торговые павильоны, крыши с дырами, сломанные деревья. Минчане где-то наводили порядок своими силами, но где-то помощь спасателей всё же понадобилась.

Екатерина Гладун, директор центра по обеспечению деятельности управления по образованию Заводского района г.Минска: «В пяти учреждениях образования были обломаны ветки на деревьях и в одном, где мы находимся, в 132 саду, упало дерево. Рано утром это было обнаружено, ещё до 7 утра, была вызвана бригада МЧС, которая приехала очень оперативно. Устранили, до прихода детей всё было убрано. Многие учреждения где-то что-то самостоятельно смогли убрать, подвозом, вывозом, утилизацией веток занимался "Зеленстрой" нашего района».

Стихия повлияла и на авиасообщение. Из-за сильного бокового ветра самолет, следовавший из Тбилиси в Минск, не смог приземлиться в белорусской столице и совершил посадку в Вильнюсе. Спустя несколько часов лайнер всё же вернулся в Беларусь. Все остальные рейсы сегодня выполнялись в штатном режиме. Меж тем синоптики отмечают, что расслабляться пока рано. Прогноз на ближайшие дни – неблагоприятный.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «В ближайшие трое суток существенных изменений в характере погоды не произойдёт, территория страны по-прежнему будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс из Западной Европы, поэтому во вторник сохранится ветреная погода, порывы до 15-20 метров в секунду».

Спасатели в такую погоду советуют быть особенно внимательными. При возможности обходить стороной шаткие строения, рекламные щиты, линии электропередачи и парки. Водителям же и этой ночью советуют ставить автомобиль вдали от деревьев. Пока стихия не собирается утихать.

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