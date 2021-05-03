800 дней в оккупации: как освобождали Гомель. «Беларусь. Освобождение»

Источник материала: ОНТ

Гомель. «Беларусь. Освобождение»" class="one-news__figure-img">

800 дней в оккупации. Гомель – первый белорусский областной центр, который советские войска избавили от фашистов. Спустя почти 78 лет, всё сложнее встретить очевидцев, а, тем более, участников тех героических событий. Однако их воспоминания продолжают жить на страницах книг и кадрах фильмов.

Историки не перестают изучать фронтовые документы и всё чаще называют новые факты, которые сопровождали тяжелые будни далёких сороковых. Мы начинаем цикл репортажей о ключевых битвах за белорусские города.

Ноябрь 1943-его. Гомель – два года в оккупации. На подступах к городу противник сосредоточил большое количество танков и артиллерии. Плюс поддержка авиации. Но, несмотря на все усилия врага, советские воины настойчиво продвигались вперед. Это была Гомельско-Речицкая наступательная операция.

Переломный момент на пути к освобождению областного центра – битва в районе деревни Хальч. Здесь наступали 96-ая и 217-ая стрелковые дивизии Красной Армии. 17 ноября советские войска прорвали оборону соперника на реке и сумели преодолеть берег. На тот момент эти рубежи Вермахта казались неприступными.

При форсировании Сожа температура воздуха опускалась до четырёх градусов ниже ноля. По реке шла ледяная шуга. К тому же, висел плотный туман, который скрывал противоположный берег. Именно это и не позволило противнику вовремя обнаружить красноармейцев.

Как позже напишут в отчётах немецкие командиры, наших солдат было трудно отличить друг от друга. На тёмных от пороховой копоти лицах были видны одни глаза и белые зубы. А обгоревшие шинели висели на бойцах клочьями. Но они не щадили себя и продолжали стремительно идти в атаку.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы: «Рокоссовский очень ценил солдата, он не рисковал и решил охватить Гомель с севера и с юга имеющимися войсками. Тайно была переброшена 65 армия к Лоеву, по ночам передислокация шла. Ну, и вот мощными ударами с юга и с севера создали обстановку, при которой немцы начали отвод войск. И у немцев остался один путь отхода, это вот железная дорога в сторону Жлобина, вот им и оставили этот узкий коридор».

Когда Красное знамя подняли над полуразрушенным зданием городской электростанции (это было 26 ноября 1943 года), в донесении Рокоссовскому сообщили: «Войска армии овладели областным центром Белорусской Республики, крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев». При этом одна из главных ролей в той операции неслучайно была отведена партизанским соединениям.

Сергей Титов, историк, краевед: «Они проводили действительно ряд очень важных операций. Это и удары по гарнизонам, это удары по железнодорожным узлам, непосредственно уничтожение составов и эшелонов, которые перевозили очень важные для немецкой армии грузы, таким образом, нарушали координацию».

Взорванные дома, пепелища, над которыми поднимается дым, разбитые ограды и сломанные заборы. Те, кому довелось вернуться в родные места после освобождения города, увидели трагическую картину. Фашисты превратили Гомель в руины. 80% городской застройки было уничтожено.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны: «Город был разрушен до основания. Центр был весь разрушен. Мало того, что разрушен: даже если стояли какие-то дома, то с пустыми окнами, закопчённые, без крыш, они все выгорели. Было страшно смотреть на деревья: они были все обломаны снарядами, осколками, все были изранены».

Это была тщательно спланированная операция фашистов. В октябре 1943-го – перед тем, как покинуть Гомель – 530-ый полк Вермахта получил приказ о планомерном уничтожении города. Все крупные здания подлежали подрыву либо сожжению. И всё это немцы методично исполнили. К примеру, на некогда протяжённом проспекте Ленина после массированных атак осталось всего одно здание. Сегодня это памятник архитектуры.

Дом коммуны – первый многоэтажный объект в Гомеле. Он построен в 1931 году. Во время оккупации здесь располагалось немецкое гестапо. Когда фашисты перед отступлением ровняли город с землёй, здание чудом уцелело. И сохранилось до наших дней. Правда, после реконструкции оно уже мало напоминает довоенную постройку.

В результате карательных операций, голода и болезней население Гомеля сократилось более чем на 100 тысяч человек и на момент освобождения насчитывало всего 15 тысяч жителей. Но именно им предстояло решать важнейшую на тот момент задачу – восстанавливать родной город. А это без малого 20 тысяч улиц, 5 тысяч зданий, полностью разрушенное энергохозяйство и водопроводная система. Заводы, больницы, школы и библиотеки нужно было строить заново. Справились. И сегодня здесь помнят своих героев. Тех, кто сначала отстоял свою малую Родину, а затем смог снова вернуть сюда жизнь.

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