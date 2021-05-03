Отцовский инстинкт: кот спас уличного котёнка и восхитил Сеть

Источник материала: ОНТ

Истории животных, связанные с материнским инстинктом, слышали, наверное, все. А вот про отцовский – мало что известно. Кот приютил брошенного котёнка и решил оставить его себе.

Питомец по кличке Мурчелло неожиданно притащил домой новорожденного котёнка. Откуда взялся малыш, хозяева не знают. Но пушистик дал понять, что отдавать своего «ребёнка» он не намерен. Мурчелло почти не отходит от малыша и постоянно его вылизывает.

Роликом под названием «Невероятная история» поделились хозяева кота. Видео стало вирусным и набрало более пяти миллионов просмотров меньше чем за неделю.

Комментаторы не смогли сдержать умиления и шуток: «Интересно, что сейчас думает кошка, у которой он сына отжал», «Развелись и котят поделили», «Ну, а что, вам можно, а ему нет?», «Теперь если кот будет пропадать из дома, то знайте, что он устроился на работу».

Фото: Pixabay

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