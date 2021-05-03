Павел Дуров спустя три года опубликовал фотографию в Instagram

Источник материала: ОНТ

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года опубликовал новый снимок в Instagram .

На фото 36-летний миллиардер медитирует в позе лотоса на крыше в Дубае. Там располагается штаб-квартира Telegram.









«Внешний мир — это отражение внутреннего», — подписал фотографию бизнесмен.

Подписчики в комментариях тут же начали шутить по поводу внезапного появления Дурова в Сети. «Почему так часто пропадаешь?», «Он живой!», «Когда вспомнил пароль от инсты». Также многие написали, что ждут его на интервью у Юрия Дудя.

Фото: durov

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