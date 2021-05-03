|
Павел Дуров спустя три года опубликовал фотографию в Instagram
Источник материала: ОНТ
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года опубликовал новый снимок в
На фото 36-летний миллиардер медитирует в позе лотоса на крыше в Дубае. Там располагается штаб-квартира Telegram.
«Внешний мир — это отражение внутреннего», — подписал фотографию бизнесмен.
Подписчики в комментариях тут же начали шутить по поводу внезапного появления Дурова в Сети. «Почему так часто пропадаешь?», «Он живой!», «Когда вспомнил пароль от инсты». Также многие написали, что ждут его на интервью у Юрия Дудя.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года опубликовал новый снимок в Instagram. На фото 36-летний миллиардер медитирует в позе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)