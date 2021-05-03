Белорусские хоккеисты проиграли России и вылетели с ЧМ среди юниоров

Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла россиянам со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) в четвертьфинале чемпионата мира (U-18) в США.



Фото: hockey.by

Первая половина игры прошла для нашей команды не лучшим образом. К 23-й минуте белорусы уступали 0:3, но затем смогли переломить ход игры, проведя отличный отрезок.

На 28-й минуте Морозов отыграл одну шайбу, а вскоре Николаеня сократил отставание до минимума.

Подопечные Дмитрия Шульги имели несколько возможностей сравнять счет, но так и не смогли воспользоваться своими моментами.

А вот россияне в третьем периоде дважды подловили белорусов и установили окончательный счет матча — 5:2.

Беларусь: Чайка (Жигалов); Кузьмин — Сазанович, Клавдиев — Шило (А) — Климович; Парфенюк — Сущинский, Михалев — Морозов — Польшаков (К); Стасенко — Рогач (А), Яваш — Игнатенко — Сотишвили; Сидоров — Аношко — Николаеня; Гаврилов, Лошко.

Таким образом, белорусы завершили выступление на юниорском чемпионате мира. Ранее, на групповом этапе, наша команда проиграла шведам (1:5), разгромила швейцарцев (7:1), победила Латвию (6:2) и уступила Канаде (2:5).