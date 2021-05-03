ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские хоккеисты проиграли России и вылетели с ЧМ среди юниоров

04.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла россиянам со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) в четвертьфинале чемпионата мира (U-18) в США.


Фото: hockey.by

Первая половина игры прошла для нашей команды не лучшим образом. К 23-й минуте белорусы уступали 0:3, но затем смогли переломить ход игры, проведя отличный отрезок.

На 28-й минуте Морозов отыграл одну шайбу, а вскоре Николаеня сократил отставание до минимума.

Подопечные Дмитрия Шульги имели несколько возможностей сравнять счет, но так и не смогли воспользоваться своими моментами.

А вот россияне в третьем периоде дважды подловили белорусов и установили окончательный счет матча — 5:2.

Беларусь: Чайка (Жигалов); Кузьмин — Сазанович, Клавдиев — Шило (А) — Климович; Парфенюк — Сущинский, Михалев — Морозов — Польшаков (К); Стасенко — Рогач (А), Яваш — Игнатенко — Сотишвили; Сидоров — Аношко — Николаеня; Гаврилов, Лошко.

Таким образом, белорусы завершили выступление на юниорском чемпионате мира. Ранее, на групповом этапе, наша команда проиграла шведам (1:5), разгромила швейцарцев (7:1), победила Латвию (6:2) и уступила Канаде (2:5).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла россиянам со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) в четвертьфинале чемпионата мира (U-18) в США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут перемены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by