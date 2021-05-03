Уилл Смит показал свое тело «без фильтров»: поклонники удивлены

Источник материала: Tut.by

Звезды Голливуда в глазах обывателя всегда стройные, подтянутые, с красивыми подкачанными телами. Мы помним Уилла Смита супергероем в таких фильмах, как «Я, робот» и «Я — легенда». Его тело, кажется, всегда было сильным, рельефным, словом, идеальным. Но время и обстоятельства никого не щадят, пишет Hello.

Уилл Смит опубликовал в Instagram фото, что называется, «без фильтров», которое немного шокировало публику. В трусах-боксерах и спортивной кофте нараспашку он стоит на фоне водоема на лужайке, полной опавших листьев, и многозначительно разводит руками. Невооруженным глазом видно — актер заметно прибавил в весе, а кубики пресса и рельеф грудной зоны бесследно исчезли.

Но 52-летний Уилл Смит человек с юмором и самоиронией. На фото он улыбается, а в подписи к снимку признается, — так плохо он не выглядел никогда, и его нынешняя физическая форма — худшая за всю его жизнь.

— Буду с вами честен — я в худшей форме в своей жизни! — написал Уилл.

Иностранные СМИ предположили, что причина тому — строгий карантин, на котором какое-то время была вся Америка. А подписчики, в том числе коллеги и друзья, поддержали Уилла, придя к выводу, что мистеру Смиту можно быть в любой форме.

«Это самый удивительный пост в истории социальных сетей», «Я не вижу здесь ничего «ужасного». «Ты Уилл Смит! Ты можешь быть в любой форме, в какой захочешь», «Давай честно. Тебе 52 года. И ты выглядишь великолепно». «Ты был в отличной форме всю жизнь, наслаждайся телом папаши! И давайте закончим… дискриминацию углеводов»,

— написали Уиллу Смиту в комментариях.