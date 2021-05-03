ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские юниоры не смогли пробиться в четверку сильнейших на хоккейном ЧМ

04.05.2021 06:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Юниорская сборная Беларуси проиграла в 1/4 финала соперникам из России со счетом 2:5.

Белорусские юниоры не смогли пробиться в четверку сильнейших на хоккейном ЧМ
Источник: hockey.by

Россияне вели со счетом 3:0, но белорусы едва не отыгрались ко второму перерыву — 3:2. За оставшиеся 20 минут отрыв лишь увеличился — 5:2.

Накануне команда Дмитрия Шульги победила соперников из Швейцарии — 7:1, Латвии — 6:2 и проиграла командам Швеции — 1:5 и Канады — 2:5.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юниорская сборная Беларуси проиграла в 1/4 финала соперникам из России со счетом 2:5.
 
Новости дня
Новости разные
 
З нагоды Сусьветнага дня свабоды прэсы прэзыдэнт РСЭ/РС Джэймі Флай нагадаў пра беларускіх журналістаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by