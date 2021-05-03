|
Белорусские юниоры не смогли пробиться в четверку сильнейших на хоккейном ЧМ
Источник материала: Навiны
Юниорская сборная Беларуси проиграла в 1/4 финала соперникам из России со счетом 2:5.
Россияне вели со счетом 3:0, но белорусы едва не отыгрались ко второму перерыву — 3:2. За оставшиеся 20 минут отрыв лишь увеличился — 5:2.
Накануне команда Дмитрия Шульги победила соперников из Швейцарии — 7:1, Латвии — 6:2 и проиграла командам Швеции — 1:5 и Канады — 2:5.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юниорская сборная Беларуси проиграла в 1/4 финала соперникам из России со счетом 2:5.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)