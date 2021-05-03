Белорусские юниоры не смогли пробиться в четверку сильнейших на хоккейном ЧМ

Юниорская сборная Беларуси проиграла в 1/4 финала соперникам из России со счетом 2:5.



Источник: hockey.by

Россияне вели со счетом 3:0, но белорусы едва не отыгрались ко второму перерыву — 3:2. За оставшиеся 20 минут отрыв лишь увеличился — 5:2.

Накануне команда Дмитрия Шульги победила соперников из Швейцарии — 7:1, Латвии — 6:2 и проиграла командам Швеции — 1:5 и Канады — 2:5.