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Женщина погибла при падении из окна вилейской поликлиники
Источник материала: Навiны
Днем 3 мая из окна здания поликлиники Вилейской центральной районной больницы выпала женщина — она погибла.
В администрации Вилейской центральной районной больницы подтвердили факт происшествия, но комментарии давать не стали, передает
Сообщение о гибели 44-летней женщины в Вилейке поступило в 11:55. Причину смерти установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза.
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Днем 3 мая из окна здания поликлиники Вилейской центральной районной больницы выпала женщина — она погибла.
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