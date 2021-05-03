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Гороскоп на вторник, 4 мая / фото pixabay.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут перемены Астрологи рассказали, что звезды приготовили нам на вторник, 4 мая.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщаетОвен в этот день может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. И ему это под силу!У Тельца завтра будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Возможно, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих.День предоставит Близнецам хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно.Завтра Рак рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Но так ли это на самом деле?Завтра – день, когда Лев может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Но какие выводы он сделает из этих ситуаций?Завтра Дева может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ей приходится делать, она одобряет.Звезды гороскопа советуют Весам по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Весы зависят, – например, с начальством.День хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.Завтра Стрельцу стоит пересмотреть свои планы, в том числе и глобальные. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.В этот день Козерога могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.Завтра Водолею потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.Если в прошлом Рыбы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.