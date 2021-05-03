На 4 мая снова объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник 3 мая по всей Беларуси пронеслись ураганные ветры, местами прошли сильные дожди. Синоптики предупреждают, что плохие погодные условия сохранятся в стране и во вторник 4 мая.

Синоптики продлили предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра.

«4 мая (вторник) во многих районах Беларуси и в г. Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с», — говорится в предупреждении Белгидромета.

Такая же погода наблюдалась и в понедельник. Из-за сильного ветра сотрудники МЧС восемь раз выезжали на распиловку деревьев, которые падали, в том числе, на автомобили и проезжую часть в Минске.