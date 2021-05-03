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На 4 мая снова объявлен оранжевый уровень опасности

04.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В понедельник 3 мая по всей Беларуси пронеслись ураганные ветры, местами прошли сильные дожди. Синоптики предупреждают, что плохие погодные условия сохранятся в стране и во вторник 4 мая.

Синоптики продлили предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра.

«4 мая (вторник) во многих районах Беларуси и в г. Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с», — говорится в предупреждении Белгидромета.

Такая же погода наблюдалась и в понедельник. Из-за сильного ветра сотрудники МЧС восемь раз выезжали на распиловку деревьев, которые падали, в том числе, на автомобили и проезжую часть в Минске.

Фото: МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник 3 мая по всей Беларуси пронеслись ураганные ветры, местами прошли сильные дожди. Синоптики предупреждают, что плохие погодные условия сохранятся в...
 
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