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«Белнефтехим» снова повышает цены на топливо

04.05.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 4 мая, в Беларуси снова повышаются розничные цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях. 

Концерн «Белнефтехим» сообщает, что цены, традиционно, повысятся на копейку и составят за один литр: бензин АИ-92 — 1,83 рубля, бензин АИ-95 и дизельное топливо — 1,93 рубля, бензин АИ-98 — 2,15 рубля.

Как обычно повышение цен объясняется увеличением роста средней мировой котировки нефти в апреле на 18% по отношению к январю.

Напомним, что в предыдущий раз цены на топливо повышались в Беларуси с 27 апреля. Нынешнее подорожание уже тринадцатое в текущем году.

 
 
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С 4 мая, в Беларуси снова повышаются розничные цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях. 
 
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