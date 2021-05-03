«Белнефтехим» снова повышает цены на топливо

С 4 мая, в Беларуси снова повышаются розничные цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях.

Концерн «Белнефтехим» сообщает, что цены, традиционно, повысятся на копейку и составят за один литр: бензин АИ-92 — 1,83 рубля, бензин АИ-95 и дизельное топливо — 1,93 рубля, бензин АИ-98 — 2,15 рубля.

Как обычно повышение цен объясняется увеличением роста средней мировой котировки нефти в апреле на 18% по отношению к январю.