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Нападающий Андрей Стась покинул "Авангард"

04.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский нападающий Андрей Стась расстался с "Авангардом".




Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В составе "ястребов" хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

В регулярном первенстве Стась провел 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Нападающий имел показать полезности "-3", заработал 15 штрафных минут. В плей-офф форвард сыграл 19 матчей и отдал три "ассиста", пишет Прессбол.
 
 
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Белорусский нападающий Андрей Стась расстался с "Авангардом".
 
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