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Какие перспективы у белорусских зарплат, рассказал профессор

04.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь может опуститься на низшую строчку в европейском «рейтинге» уровня доходов.


Еще в середине 90-ых по средним заработкам наша страна была на уровне Польши, России и стран Балтии. Пять лет назад средняя зарплата белоруса почти в три раза превышала аналогичный показатель в Украине и Молдове. Сегодня эти страны почти сравнялись с нами по среднедушевым доходам. А северные и западные соседи ушли далеко вперед.

Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой — еще ближе к статусу самой бедной страны на континенте. А минимальная зарплата в Беларуси (165$ в эквиваленте) — уже самая низкая в Европе.
 
Почему это происходит? Все дело в среднем ВВП на душу населения (нынче он один из самых низкий в Европе), который, в свою очередь, базируется на двух основных вещах – уровне инвестиций и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В чем причина низкой эффективности большинства отечественных предприятий? Почему мы не можем конкурировать с более развитыми странами и стоит ли пытаться их догонять? Ответы на эти вопросы мы попытались найти вместе с нашим экономическим экспертом профессором Александром Черноваловым, пишет 1reg.by.

Он также популярно объяснил, почему т.наз. средняя зарплата, о которой сообщает Белстат, не соответствует уровню доходов большинства населения в регионах. Так, если официально зарплата в среднем по Брестской области составляет бол 1200 рублей, реально в Жабинке, Ивацевичах или Пружанах за счастье иметь среднемесячный доход в 600-700 рублей…
 
 
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Беларусь может опуститься на низшую строчку в европейском «рейтинге» уровня доходов.
 
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