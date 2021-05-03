Какие перспективы у белорусских зарплат, рассказал профессор





Еще в середине 90-ых по средним заработкам наша страна была на уровне Польши, России и стран Балтии. Пять лет назад средняя зарплата белоруса почти в три раза превышала аналогичный показатель в Украине и Молдове. Сегодня эти страны почти сравнялись с нами по среднедушевым доходам. А северные и западные соседи ушли далеко вперед.





Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой — еще ближе к статусу самой бедной страны на континенте. А минимальная зарплата в Беларуси (165$ в эквиваленте) — уже самая низкая в Европе.

Почему это происходит? Все дело в среднем ВВП на душу населения (нынче он один из самых низкий в Европе), который, в свою очередь, базируется на двух основных вещах – уровне инвестиций и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.





пишет 1reg.by. В чем причина низкой эффективности большинства отечественных предприятий? Почему мы не можем конкурировать с более развитыми странами и стоит ли пытаться их догонять? Ответы на эти вопросы мы попытались найти вместе с нашим экономическим экспертом профессором Александром Черноваловым,1reg.by.





Он также популярно объяснил, почему т.наз. средняя зарплата, о которой сообщает Белстат, не соответствует уровню доходов большинства населения в регионах. Так, если официально зарплата в среднем по Брестской области составляет бол 1200 рублей, реально в Жабинке, Ивацевичах или Пружанах за счастье иметь среднемесячный доход в 600-700 рублей…