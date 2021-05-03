Организаторы торжеств на День Победы в Минске закупают 4 тысячи красно-зеленых шаров. Смотрите, в какую сумму это обойдется бюджету









собираются потратить 430 тысяч рублей, мы уже писали. Оказывается, это еще не все. Про то, что на концерт, посвященный празднику,430 тысяч рублей, мы уже писали. Оказывается, это еще не все.

«Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно тендеру, заявки на который еще принимают, нужно 2 тысячи красных и 2 тысячи зеленых шаров. На них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.





Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.

тендер — на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь». Еще один— на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь».