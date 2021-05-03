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Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления Латушко

04.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления, которое возглавляет Павел Латушко. Оппозиционеры не исключают, что "сработала одна из атак провластных ботов".


Павел Латушко / Из архива Еврорадио​

В НАУ заявляют, что пытаются восстановить аккаунт и просят о помощи — все желающие могут написать письмо в службу поддержки Instagram. Предлагается текст и порядок действий.

Народное антикризисное управление действует за рубежом с осени 2020 года. Заявляется, что его цели — "обеспечить мирное завершение выполнения функций нелегитимными органами власти", а также "стабилизация системы управления страной после перехода власти к народу", передает Еврорадио.
 
 
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Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления, которое возглавляет Павел Латушко. Оппозиционеры не исключают, что "сработала одна из атак провластных...
 
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