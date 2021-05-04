Источник материала: Tut.by

Рэпер Серега заявил, что у него есть вопросы к действующей белорусской власти, но при этом он по-прежнему считает, что в дни протестов спецслужбы и власть отлично сделали свою работу. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».



Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

В интервью речь шла о цифровых сетях, больших корпорациях, Трампе и Америке. Критике и «дизлайках» за его недавние высказывания . О молчаливом большинстве, о воспитании критического мышления.

Помимо всего, Сереге задали вопрос о реакции, которая последовала после его интервью журналисту Дмитрию Гордону. Тогда он назвал Александра Лукашенко «хранителем баланса». Пархоменко ответил, что при этом у него есть вопросы к действующей власти, он ее не идеализирует.

— За поддержку белорусского президента в информационном поле вам прилетела какая-нибудь «ответочка» от его оппонентов?

— Конечно, и вы должны понять, что я не идеализирую действующую белорусскую власть, у меня есть к ней вопросы. Они были даже до выборов, я их озвучивал в эфире канала «Дождь». Я готов эти вопросы повторить здесь и сейчас. Где общенациональная идея новая, где образ будущего? Где ваши молодые белорусские элиты, с кем вы собираетесь двигаться в будущее? Если есть люди, которые преломили закон, и они сейчас находятся на этапе следствия либо за решеткой, и у общества есть вопросы: почему они там, за что они там? Почему вы не делаете все, чтобы донести до сознания людей, которые вам верят, которые за вами идут, в чем виноваты эти люди? Почему не докричаться до них? Мы хотим все это знать. Мы хотим, чтобы каждый в этой стране понимал: закон превыше всего.

Граждане этой страны, которые могут быть другого мнения, которые могут заблуждаться, могут быть просто дезинформированы. Могут быть эмоциональными, а могут быть разными. Но они делегировали власти полномочия. Они отдали часть своих естественных свобод ради того, чтобы жилось спокойно, безопасно. Почему они не получают ответы на их вопросы? Я хочу, чтобы так было. <… > Самый главный вопрос: куда мы двигаемся дальше? Где эта идея, которая всех объединит? Потому что разъединять нас умеют и делают это умело. Куда мы двигаемся дальше? И почему мы потеряли молодежь? Где наше самое лучшее образование, куда оно делось? Где элиты, новые белорусские элиты?



Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

Серега во многом повторил то, что уже говорил в других интервью ранее, — например, что за время всех протестов не нашлось ни одного лазутчика и незарегистрированного ствола, который бы выстрелил в толпу. «Спецслужбы отработали на отлично», — прокомментировал Пархоменко. И опять вспомнил трагедию 1999 года на станции метро «Немига», когда погибли 53 человека, говоря о том, что во время самых массовых протестов за всю историю страны (речь о событиях прошлого года) погибло не так много людей, если сравнивать. И что в обычной дворовой драке, потасовке футбольных фанатов, ДТП, в результате болезней в тот день могло погибнуть гораздо больше людей.

— И когда я смотрю на эту ситуацию и пытаюсь смотреть хладнокровно, спокойно, понимаю: государство выполнило свою работу. Очень сложно представить себе, как это можно было сделать лучше.<… > Я видел эти кадры, как пацаны на щитах спали. И видел эти кадры, как они выхватывали из толпы зачинщиков: быстро, эффективно, стараясь максимально не задеть остальных. Я видел и другие кадры. Я видел много кадров, я видел это все. Мое сердце разрывалось от боли, но я понимал: они делают то, что должны делать.