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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриарх Кирилл предостерег власть от превращения в тиранию «Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел проповедь, в которой предостерег власть всех уровней от превращения в тиранию. Проповедь транслировалась в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на Первом канале.Епископ Русской православной церкви в своей проповеди обратился и к «большим», и к «малым» начальникам, а также к церковной и светской власти. Патриарх отметил, что люди должны стремиться жить так, как жил Иисус Христос, но на пути стремления подражать ему существует множество преград и соблазнов, в том числе соблазн властью.«Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — заявил предстоятель РПЦ.Он также подчеркнул, что весь опыт русской церкви свидетельствует о том, что, когда церковь обретает политическую власть, она становится частью политической борьбы и обретает противников. По его словам, церковь, борясь за власть, «становится фактором разделения народа». Церковь, по мнению патриарха, «не должна отождествлять себя с политическими силами» и «становиться инструментом политической борьбы».Ранее патриарх рассказал о том, что российские депутаты предлагали ему стать лидером оппозиции в начале девяностых годов, но он отказался, так как не считает, что церковь может принимать участие в политической борьбе.