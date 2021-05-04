Источник материала: UDF



Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Билл Гейтс объявил о разводе с женой после 27 лет брака «После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак»

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сообщили супруги.Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — добавили они.Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.