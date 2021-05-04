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Билл Гейтс объявил о разводе с женой после 27 лет брака

04.05.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Билл Гейтс объявил о разводе с женой после 27 лет брака
Фото: ARND WIEGMANN / Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter-аккаунте миллиардера.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сообщили супруги.

Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — добавили они.

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.
 
 
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«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак»
 
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