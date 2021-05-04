ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торговля разоряется, хотя заработки будто бы растут

04.05.2021 06:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Торговля разоряется, хотя заработки будто бы растут
Торговля остается самой приватизированной отраслью экономики, в которой сейчас происходят симптоматичные метаморфозы – наряду с мелкими фирмами теряют экономическую состоятельность крупные предприятия, сети, государственные и частные, чисто коммунальные и принадлежащие иностранным инвесторам.

А все начиналось просто – с актуализации естественного для всякой, включая социалистическую, экономики постулата, который у нас формулировался как «купи-продай». Многими он рассматривался как вынужденная уступка «базару» с характерной для него анархической свободой. В общем, на определенный срок власти согласились с политикой «нового» НЭПа (при сохранении командных высот в экономике), который позволил бы правительству, накопив ресурсы, прихлопнуть и мелкое предпринимательство.

Но с самого начала не сложилось так, как хотелось, и жертвами административной конкуренции становились и мелкие бизнесы, и крупные. Последние все чаще, с большими потерями для экономики и самого правительства.

Сегодня неожиданные пертурбации все чаще характеризуют ситуацию в розничной торговле. Например, в СМИ сообщается о фактическом банкротстве торгового дома «На Немиге», о недавнем банкротстве сети «Домашний», владелец которой «подался в бега», активно обсуждается ухудшающаяся ситуация в ТЦ «Столица».

Торговый дом «На Немиге» представляет собой государственное (коммунальное) унитарное предприятие, торговой сетью «Домашний» владеют несколько частных предприятий, а «Столицей» управляет главное управление потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома, который свой профит получает от сдачи в аренду площадей уникального подземного ТЦ.

Таким образом, здесь переплелись самые разнообразные нюансы торгового бизнеса, которые, взятые в комплексе, позволяют взглянуть на ситуацию в целом и в ее развитии. Например, специалисты считают, что коммунальному унитарному предприятию, каковым является «Дом на Немиге», на снижение его конкурентоспособности могли повлиять требования соблюдать устанавливаемый государством ассортимент по реализации белорусских и социально значимых товаров. ТЦ «Столица» утратила свои позиции прежде всего благодаря высоким арендным ставкам для арендаторов в период, когда началось падение платежеспособного спроса покупателей. По этой же причине могла пострадать и сеть «Домашний», где, возможно, проявила себя и коррупция.

В СМИ сообщают, что торговый дом «На Немиге» предполагается после реорганизации объединить с универмагом «Беларусь», поскольку он имеет значительную финансовую базу. В свою очередь, ГУПР Мингорисполкома уже снизило (на 30%) цены на объекты торговли и общепита, пробует оживить общую атмосферу в «Столичном» за счет проведения разнообразных маркетинговых акций, включая развлекательные мероприятия. Но «брендовые» арендаторы продолжают исход из ЦТ.

Сеть «Домашний» с февраля продолжает закрывать свои магазины, отказалась от платежей некоторым из своих поставщиков, его участники пробуют достичь согласия с должниками в судах.

Впрочем, многие из торговых предприятий испытывают трудности, многие работают вполне успешно по простой причине – коль у населения есть деньги, они несут их в магазины.

Как утверждает Белстат, в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года общий объем денежных доходов населения составил BYN15,5 млрд и увеличился на 11,7% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 8,2%. Таким образом, рост реальных денежных доходов составил 103,3%.

В свою очередь, реальная заработная плата работников, исключая микро- и малые вневедомственные организации в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года составила 105,4%. Быстрее всего росла заработная плата в бюджетных организациях, увеличившись на 11,1% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Реальный размер назначенных пенсий (январь-февраль 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года) увеличился на 2,8%.

Иными словами, роста, тем более революционного, в доходах населения нет. Есть «стабильность». Но стабильность в розничной торговле разительно отличается от стабильности в сфере реальных доходов населения. Розничный товарооборот за квартал упал на 10,7%, хотя в I квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом он вырос на 7,9%.

Трудно сказать, в чем причина такой неадекватной реакции населения. Возможно в том, что тысячам граждан уже пришлось оплатить свою политическую активность штрафами. Возможно и в том, что многие готовят заначки для будущих и увеличивающихся денежных санкций государства против жаждущих публичной демонстрации своих политических позиций.

В таком случае можно говорить о появлении специфического розничного рынка, контролируемого государством.

Это заслуживает внимания, поскольку все отличающиеся по форме собственности предприятия сократили продажи. В целом розничный оборот составил 95,5%, на предприятиях государственной собственности – 93,6%, в том числе, республиканского подчинения – 93,6%, коммунальных – 85,4%.

Еще больше пострадала частная торговля, парадоксальным образом, больше всего с государственным участием, меньше других – иностранные продавцы. Так, товарооборот частной торговли упал до 94,9%, в том числе предприятий с государственным участием – 86,1%, частных – 98,4%.

Не до жиру, быть бы живу – такое резюме можно использовать для этой статистической справки. Поскольку в очередной раз удельный вес розничной продажи продовольствия вырос на 1%, соответственно реализация промышленного ширпотреба упала.

При этом продтоваров населению продано в сопоставимых ценах на 0,6% меньше, чем в Iкв. 2020 года, промтоваров – на 8%.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На Немиге», «Домашний», «Столица»…
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выявили взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by