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Ученые выявили взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму

04.05.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые выявили взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму
Фото: Pixabay
Ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ.

В то же время самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению спиртных напитков оказались носители I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, ученые предположили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.

В апреле ученые выяснили, что отказ от употребления алкоголя может продлить жизнь на 28 лет. Шведские ученые из Каролинского института на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди прочих.
 
 
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Ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови.
 
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