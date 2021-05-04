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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Финляндии начали массово умирать из-за неизвестного наркотика Издание Yle сообщает о десяти погибших

Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества. Об этом сообщает издание Yle.Полиция на юго-западе Финляндии сообщила о пяти случаях смерти от наркотиков среди молодых людей в Турку в течение апреля. Издание Yle сообщает о десяти погибших. По информации финской газеты Turun Sanomat, токсичные препараты убили около 50 человек в Хельсинки.Фонд A-klinikkasäätiö предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.Ранее сообщалось, что таможня Германии перехватила в порту города Гамбург крупнейшую за всю историю Европы партию кокаина. В пяти контейнерах, привезенных из Парагвая, обнаружили 16 тонн запрещенного психоактивного вещества.