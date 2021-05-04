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Рэпер Серёга о ситуации в Беларуси: Нельзя всё сваливать на одного человека
Источник материала: ОНТ
Сергей Пархоменко, более известный как рэпер Серёга, поделился мнением о ситуации в Беларуси в эфире телеканала «Беларусь 1».
В середине апреля исполнитель дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нём Серёга назвал белорусского Президента хранителем баланса.
Фото: скриншот из видеотрансляции на YouTube
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Сергей Пархоменко, более известный как рэпер Серёга, поделился мнением о ситуации в Беларуси в эфире телеканала «Беларусь 1». В середине апреля исполнитель дал...
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