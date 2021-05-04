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Неустойчивая воздушная масса накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности
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Источник материала:
Навiны
Сегодня днем территория страны окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.
Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +13..+15°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами 15-20 м/с);
- Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);
- Гродно +11..+13°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 5-10 м/с);
- Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);
- Минск +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Фото МЧС
Теги: Брест, Витебск
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Сегодня днем территория страны окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.
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