Мертвецы, пила и роботы. Какие фильмы и сериалы посмотреть в мае (видео)

Источник материала: Onliner В мае будет очень интересно. Во-первых, много фильмов в кинотеатрах. Во-вторых, несколько больших премьер на стриминговых сервисах. В-третьих, нарисовались новые сериалы, которые не попали в нашу весеннюю подборку, потому что на момент написания того материала еще не все даты премьер были известны. В общем, сопротивление, звезды, Брюс Уиллис, «Форсаж», мертвецы и прочие радости — в нашей майской подборке всего самого топового.

«Сопротивление» (с 6 мая, кинотеатры)

Режиссер: Хонатан Якубович

В ролях: Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи, Феликс Моати

Что делать, когда твою страну захватил враг? Главный герой фильма знает ответ и вступает в движение сопротивления. Тем временем дорвавшийся до власти негодяй терроризирует мирных граждан, пытаясь истребить всех, кто выступает против его господства. Впрочем, история в конце концов всем воздала по заслугам.





Фильм носит биографический характер. Марсель Марсо — известнейший французский мим, во время войны спасавший еврейских сирот-беженцев. В роли клоуна — Джесси Айзенберг, режиссером выступил малоизвестный Хонатан Якубович. Судя по оценкам на Metacritic, в кино хорошие декорации, но история не получилась цельной и достоверной.

«Кислород» (12 мая, Netflix)

Режиссер: Александр Ажа

В ролях: Мелани Лоран, Матье Амальрик, Малик Зиди

Некая француженка просыпается в очень навороченной, но маленькой и замкнутой камере. Она не помнит, кто она и как здесь очутилась. При этом в камере ограниченный объем кислорода. Чтобы выбраться из западни, женщине надо вспомнить свою биографию и понять, как она дошла до такой жизни.





Автор фильма — довольно известный (причем даже не в слишком узких кругах) режиссер ужастиков. В частности, это он переснял классику «У холмов есть глаза».

«Пила: Спираль» (с 13 мая, кинотеатры)

Режиссер: Даррен Линн Боусман

В ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Дэвид Джонс

Девятый фильм из хоррор-франшизы «Пила». Рассказывать здесь особо нечего: как обычно, нас ждут кровища, свиные головы, отрезанные конечности и загадки вроде «отпили себе руку или умри». То есть все то, за что «Пила» полюбилась зрителям. На этот раз в центре внимания будут полицейский и его батя. А Пила хоть и помер, но у него появился подражатель.





Перезапустить серию задумал Крис Рок. Он же придумал историю и снялся в главной роли. Актер уверен, что сможет взбодрить зачахшую франшизу о маньяке. А помогать ему вызвался режиссер не самых плохих второй, третьей и четвертой «Пил».

«Звездный рубеж» (с 13 мая, кинотеатры)

Режиссер: Эдвард Дрэйк

В ролях: Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Брендон Томас Ли

Удивительный фильм — единственный из всей подборки, который, кажется, не стоит смотреть. У «Звездного рубежа» столь низкие оценки (9 из 100 на Metacritic — это не шутки) и разгромные рецензии, что, кажется, перед нами худшее кино десятилетия. И все же мы включили его в список, ведь здесь есть старина Брюс Уиллис! К тому же бывает, что любители треша гоняются за подобными алмазами.





История звучит вполне здраво для космического боевика. Две тысячи пятьсот какой-то там год. Герой Брюса Уиллиса заливает лыч в кабаке, потому что когда-то случайно убил 70 млн человек. Но теперь доблестный генерал снова нужен родине, чтобы спасти человечество от похожих на зомби пришельцев. Осталось надеть скафандр, зарядить плазмоган и отправиться в космос шмалять по инопланетным ублюдкам.

«Те, кто желает мне смерти» (с 13 мая, кинотеатры и HBO Max)

Режиссер: Тейлор Шеридан

В ролях: Анджелина Джоли, Финн Литтл, Джон Бернтал, Николас Холт

Наконец-то Анджелина Джоли снова в деле и снимается не в диснеевской сказке. Здесь она играет спасательницу, которая считает себя виновной в гибели троих людей. После инцидента ее отправляют на вышку следить за удаленным участком леса. Однажды она встречает напуганного мальчика, за которым гонятся мужики в костюмах.





Судя по трейлеру, главным героем этого фильма может стать пожирающий лес огонь. Обращаем внимание, что фильм сначала выйдет в кинотеатрах, а на следующий день его начнут показывать на стриминговом сервисе HBO Max.

«Женщина в окне» (14 мая, Netflix)

Режиссер: Джо Райт

В ролях: Эми Адамс, Дженнифер Джейсон Ли, Гари Олдман, Джулианна Мур

Анна Фокс живет в большом доме и практически не выходит на улицу, так как страдает от боязни открытого пространства. Однажды она знакомится с соседкой, которая живет в доме напротив, а спустя день через окно видит, как ту убивают. Вот только окружающие старательно делают вид, что никакого убийства не было. Может, и правда это Анна окончательно сошла с ума?





Помните фильм Дэвида Финчера «Исчезнувшая»? По настроению и закрученности сюжета «Женщина в окне» должна походить на этот шедевр. К тому же сценарий к картине писал обладатель Пулитцеровской премии Трейси Леттс. Ну и вы только посмотрите на список занятых в проекте актеров.

«Форсаж 9» (с 19 мая, кинотеатры)

Режиссер: Джастин Лин

В ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон

Кажется, это никогда не закончится. Вот уже 20 лет нас пичкают «Форсажами» и, вопреки обещаниям, не похоже, что в ближайшие десятилетия прекратят это делать. На кону опять безумный сценарий, фантастические (в буквальном смысле) трюки, летающие автомобили, непробиваемый Вин Дизель и братско-сестринские узы.





В девятой части Доминику Торетто придется столкнуться со своим братом. А еще здесь откуда ни возьмись объявится погибший в третьей части гонщик. Из всего этого попытался сделать какое-никакое кино Джастин Лин, режиссер четвертого, пятого и шестого «Форсажей». Он же в следующем году собирается выпустить юбилейную, десятую картину франшизы.

«Армия мертвецов» (21 мая, Netflix)

Режиссер: Зак Снайдер

В ролях: Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера

Майский топчик от Зака Снайдера. Не успел он порадовать поклонников своей версией «Лиги справедливости», как на подходе очередной потенциальный хит. Да еще и — спасибо Netflix — посмотреть можно, не выходя из дома. Проект дорогущий — стоил компании около $100 млн!





Фильм расскажет о банде грабителей, которые в разгар зомби-апокалипсиса прибывают в оккупированный мертвецами Лас-Вегас, чтобы обчистить подвалы местного казино. Забрать $200 млн не так уж сложно, а вот выбраться обратно куда труднее. Особенно когда против тебя армия зомби, причем шустрых, коварных и даже верхом на лошадях.

«Круэлла» (28 мая, Disney+)

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Марк Стронг

Очередной ремейк от Disney. На этот раз надругаться решили над франшизой «101 далматинец». Как ясно из названия, главной героиней будет злодейка из одноименного мультфильма. Фильм расскажет о том, как Круэлла докатилась до идеи сшить себе шубу из щенков.





Минус проекта в том, что его делает Disney. Но есть и обнадеживающие факторы. И самый главный — Эмма Стоун в главной роли. Да и атмосфера, судя по трейлеру, может оказаться притягательной.

«Тихое место 2» (с 29 мая)

Режиссер: Джон Красински

В ролях:Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи

Фильм, который должен был выйти еще в марте прошлого года! В свое время ужастик «Тихое место» неожиданно собрал не только хорошую кассу, но и восторженные отзывы. Уж очень многим пришлась по душе незаезженная концепция с чрезвычайно восприимчивыми к звукам тварями. Почти все действия ленты происходят в полной тишине, а разговаривают здесь только шепотом. Было прикольно.





Продолжение не сильно отходит от первоисточника. В центре внимания по-прежнему одна семья, которая в прямом смысле живет максимально тихо — все для того, чтобы не привлечь внимание страшных монстров. Описание сюжета намекает, что во второй части найдутся твари пострашнее. Скорее всего, речь идет о людях.

Сериалы

Материал о весенних сериалах дополним четырьмя новыми проектами, которые выходят в мае.

«Звездные войны: Бракованная партия» (с 4 мая, Disney+)

Мультяшный спин-офф анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов». Проект расскажет об экспериментальном (то есть бракованном) отряде клонов, каждый член которого обладает уникальными навыками.

«Наследие Юпитера» (7 мая, Netflix)

Новая супергеройская сага о семействе могучих людей, наделенных сверхспособностями. Главе семейки приходится нелегко, ведь одновременно приходится заниматься двумя делами: спасать мир от негодяев и учить уму-разуму собственных детей, которые не очень-то хотят идти по стопам отца.

«Любовь. Смерть. Роботы», 2-й сезон (14 мая, Netflix)

Продолжение одного из лучших сериалов последних лет. Пока неизвестно, какие произведения положили в основу новых короткометражек. Нас точно ждут «обнаженные великаны, рождественские демоны и разъяренные роботы». Среди исполнительных продюсеров новой антологии значатся Тим Миллер и Дэвид Финчер.

«Подземная железная дорога» (с 15 мая, Amazon Prime Video)

Экранизация одноименного романа, за который Колсон Уайтхед получил Пулитцеровскую премию. Книга написана в жанре альтернативной истории, однако базируется на истории настоящей. Главная героиня — чернокожая рабыня Кора. Она хочет убежать на Север с помощью подземной железной дороги. В реальности под ней понимали в общем всю тайную систему по переправке беглых рабов от рабовладельцев на свободу. В романе Уайтхеда и в сериале эта система визуализирована как настоящая подземная железная дорога — с тоннелями, рельсами и составами.